К иргизстанските специални сили предприеха операция по задържането на бившия президент на страната Алмазбек Атамбаев, който е обвиняван в корупция и който е в конфликт с новия държавен глава Сооронбай Жеенбеков, предадоха световните агенции. Негови привърженици обаче го отбраняват.

На мястото са изпратени подкрепления, кръжи хеликоптер, продължават да се стичат и привърженици на Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев беше начело на Киргизстан до ноември 2017 г. В края на юни той беше обвинен в корупция. Заподозрян е и в незаконно придобиване на земи и в освобождаването на член на мафиотски клан. Атамбаев твърди, че тези обвинения са политическа маневра на новия държавен глава, който е и негов противник. В края на мандата си Атамбаев успя с цената на политически маневри да наложи кандидатурата на Жеенбеков за държавен глава, който по това време беше негово протеже, но отношенията между двамата бързо се влошиха, отбелязва Франс прес.

Агенцията допълва, че арестът на Атамбаев може да породи сериозни размирици в бившата съветска центалноазиатска република, разтърсена от две революции през 2005 г. и 2010 г.

Местни медии публикуваха кадри, на които се вижда как въоръжени и униформени членове на специалните сили започват операцията по задържането на Атамбаев в село Кош Таш край киргизстанската столица Бишкек. По време на щурма на специалните сили са били ранени над 10 души. Те са основно привърженици на Атамбаев, събрали се около дома му. Според киргизстански медии в района имало 500 поддръжници на бившия президент. Сред ранените имало журналист и депутат.

DEVELOPING STORY: Kyrgyz special forces have stormed the compound of former President Almazbek Atambaev, who has been refusing to to obey a subpoena in an unspecified criminal investigation. pic.twitter.com/vF60JcYNjZ