Зеленски: Украински преговарящи заминаха за САЩ

Свят

Имаше пауза в преговорите, време е да я прекратим, каза Зеленски

19 март 2026, 21:45
Източник: БГНЕС/EPA

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес, че украинските преговарящи са заминали за САЩ и очакват среща в събота за нови преговори с цел намиране на решение на продължаващата вече четири години война между Киев и Москва, предадоха Укринформ и Ройтерс.

„Имаше пауза в преговорите, време е да я прекратим. И ние правим всичко, за да бъдат преговорите наистина смислени“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

„Украинският екип - именно политическата част на групата за преговорите - вече е на път, и тази събота очакваме среща в Съединените щати“, отбеляза държавният глава на Украйна.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
