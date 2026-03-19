Зеленски: Украински преговарящи заминаха за САЩ

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес, че украинските преговарящи са заминали за САЩ и очакват среща в събота за нови преговори с цел намиране на решение на продължаващата вече четири години война между Киев и Москва, предадоха Укринформ и Ройтерс.
KYIV, Ukraine — Ukrainian and US negotiators will meet in the United States on Saturday in a bid to revive stalled talks on Russia's invasion, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said.— The Manila Times (@TheManilaTimes) March 19, 2026
„Имаше пауза в преговорите, време е да я прекратим. И ние правим всичко, за да бъдат преговорите наистина смислени“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.
Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица
„Украинският екип - именно политическата част на групата за преговорите - вече е на път, и тази събота очакваме среща в Съединените щати“, отбеляза държавният глава на Украйна.