След операцията: Какво е състоянието на папа Франциск

О семдесет и шест годишният папа Франциск е добре, в съзнание е и дори се шегува след днешната си операция за отстраняване на херния, съобщи хирургът, извършил интервенцията, цитиран от Франс прес.

POPE FRANCIS UPDATE: 'Pope Francis' surgery is over: it took place without complications and lasted three hours' @HolySeePress #PopeFrancis pic.twitter.com/vFOn3amqzZ

Тази лека операция, решение за която беше взето вчера, няма да доведе до последствия и папата не страда от никакво друго сериозно заболяване, уточни хирургът, професор Серджо Алфиери, на пресконференция в болница "Джемели" в Рим.

Хирургът каза още, че се очаква възстановяването на Светия отец да трае пет до седем дни след операцията, отбелязва Ройтерс.

Good news! The Vatican said that Pope Francis is out of surgery and that the abdominal operation he underwent “took place without complications.” He will remain in Rome’s Gemelli Hospital for several days to recover. Let us pray for a quick recovery. https://t.co/f6djryR1kI pic.twitter.com/p18MdAMkmg