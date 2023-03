След новия трус в Турция: Морето заля крайбрежието на Искендерун (ВИДЕО)

З еметресение с магнитуд 4.7 по скалата на Рихтер бе регистрирано в турската провинция Хатай, в близост до епицентъра на смъртоносните трусове от 6 февруари, които отнеха живота на повече от 45 хиляди души, съобщава турската служба за извънредни ситуации AFAD.



Малко по-късно водите на Средиземно море придойдоха и наводниха крайбрежните райони на Искендерун, показват кадрите от местни жители.

A (mini Tsunami) in #iskenderun SW #Turkey after 4.8 mg #earthquake . Of course it is nor Tsunami it is a marine flood. pic.twitter.com/1klkVaMDT0



Епицентърът на труса е бил 5 километра и той е само един от десетките земетресения с магнитуд от 2 до 4, които са станали само през деня.

After another #earthquake in #Hatay province/#Turkey sea level has risen again in #Iskenderun, the streets of the city are flooded. pic.twitter.com/EGj1yf81ap