Идентифицираха тялото на алпинист, останало 30 години на Еверест

Т ленните останки на алпинист с прякора „Зелените ботуши“, чието тяло е прекарало близо 30 години на Еверест и е служило като ориентир за други, е идентифицирано чрез ДНК тест.

Той е идентифициран като индиеца Дордже Моруп, член на експедицията от 1996 г. Останките на 47-годишния Моруп, който е намерен замръзнал във фетално положение в малка пещера на височина над 8000 метра, в продължение на много години се смятаха за принадлежащи на колегата му Цеванг Палджор. ДНК тестовете обаче разкриха истинската му самоличност. Моруп е бил част от шестчленен екип на индо-тибетската гранична полиция, който се е опитал да изкачи върха през северната стена на 10 май 1996 г. Моруп и двамата му спътници загинали от внезапна буря, известна като „Бедствието на Еверест от 1996 г.“ Бурята, която отне живота на осем алпинисти на 10-11 май. Останките им останаха в сняг и лед по северния склон, тъй като евакуацията от толкова голяма надморска височина се счита за фатална. Яркозелените му ботуши, стърчащи от леда, се бяха превърнали в мрачен ориентир за хиляди алпинисти, прекосяващи североизточния хребет. В момента властите търсят специалисти за рискована операция по извличане на останките му от тибетската страна на планината. Тя е планирана за края на лятото. Местонахождението на Цеванг Палджор остава неизвестно.

По-рано по склоновете на Еверест бяха открити останките на алпиниста Андрю Ървайн, който изчезна през 1924 г. Откритието е направено от филмов екип на National Geographic, работещ по документален филм за Еверест.