Русия и Китай започват мащабни военни маневри в Тихия океан

К итай и Русия ще проведат своите годишни съвместни военноморски учения този месец и ще патрулират в неопределени райони на Тихия океан, съобщи в неделя министерството на отбраната на Пекин.

Военноморските сили на двете страни ще участват в учението „Съвместно море-2026“ във „води и въздушно пространство“ край Циндао, голямо военно пристанище и морски курорт в източен Китай, се казва в изявление на министерството на отбраната. „След учението някои сили от двете страни ще проведат съвместен морски патрул в съответните райони на Тихия океан. Това споразумение е... съвместен отговор на предизвикателствата пред сигурността и защита на регионалния мир и стабилност“, се казва в изявлението.

В изявлението не се предоставят подробности за мащаба на мобилизацията

Москва и Пекин споделят тесни икономически и дипломатически връзки, като отношенията им са засилени от споделеното противопоставяне на глобалния ред, доминиран от Вашингтон.

Ученията се провеждат около два месеца след посещението на руския президент Владимир Путин в Китай. Путин заяви, че по това време отношенията са достигнали „безпрецедентно високо ниво“, докато китайският лидер Си Дзинпин приветства „непоколебимото“ партньорство.

Пекин и Москва провеждат своите „Съвместни морски“ учения от 2012 г. насам, като миналогодишното издание близо до източното руско пристанище Владивосток беше последвано и от съвместни патрули в Тихия океан. Китай никога не е осъждал руската инвазия в Украйна през 2022 г., но Пекин настоява, че е неутрална страна и редовно призовава за мирни преговори. Много от западните съюзници на Украйна, включително САЩ, смятат, че Пекин е оказал подкрепа на военните усилия на Москва.