Моторист загина при катастрофа в Плевенско

М оторист е загинал при пътнотранспортно произшествие край село Гривица, Плевенско. Това е втори смъртен случай на пътя в Плевенско за последните дни, след като жена загуби живота си в Кнежа. За последното денонощие в страната са регистрирани 33 катастрофи с 37 пострадали, по данни на МВР.

Подробности около инцидента

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил в 11:29 ч., съобщи старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Плевен, цитирана от BTA Bulgaria. Инцидентът е станал на главен път I-3 Бяла – Ботевград, в района на авиоотряд "Гривица".

Моторист, роден през 1960 г. се е сблъскал с лек автомобил. Автомобилът е бил спрял, опитвайки се да направи обратен завой, когато е настъпил ударът в предната му лява част.

Вследствие на сблъсъка, мотоциклетистът е починал на място. Няма други пострадали при произшествието, потвърждават от полицията.

Движението по пътя в района на село Гривица временно беше ограничено след инцидента. Създаден е обходен маршрут през Гривица – Згалево – Пордим – път I-3 и обратно. По последна информация, движението е частично възстановено и се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", докато продължават процесуално-следствените действия.

Разследването по случая продължава, за да се изяснят всички обстоятелства около трагичния инцидент. Този случай отново припомня за нуждата от повишено внимание на пътя.