След Франция: Безредици обхванаха и Швейцария

П олицията в пограничния швейцарски град Лозана задържа седем души, след като младежи предизвикаха безредици и изпочупиха витрини на магазини по примера на безредиците във Франция, предаде днес Швейцарската телеграфна агенция (СДА), цитирана от ДПА.

Властите съобщиха за събрали се повече от 100 младежи в града на Женевското езеро късно снощи.

