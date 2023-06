Втора нощ размирици в Париж (ВИДЕО)

Т ази нощ отново Франция бе белязана от насилие заради убийството на 17-годишния Наел, застрелян от полицай след опит да се подчини на полицейска заповед, предаде Франс прес.

Напрежението ескалира за втора поредна нощ около 23 ч. местно време в Нантер, предградие западно от центъра на Париж, където младежът бе убит във вторник.

"Ще получиш куршум в главата"

Над десетина коли и контейнери за смет бяха подпалени, опожарени бяха и полицейски заграждения, поставени на някои улици. На фасадата на една от кооперациите протестиращи написаха "Справедливост за Наел" и "Полицията убива".

Към 1 ч. местно време се стигна и до сблъсъци между протестиращи и полицията. Подобни сблъсъци имаше е предходната нощ. Полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращитие, които я замеряха с павета.

BREAKING: Rioters trying to cut out ATM during riots near Paris after police killed teenagerpic.twitter.com/fAgzmfMUtQ