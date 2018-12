Трима души са били убити при стрелбата снощи на коледния базар в Страсбург, съобщи министърът на вътрешните работи на Франция Кристоф Кастанер, въпреки по-ранните съобщения за четирима загинали. Други 12 души са ранени, като шестима от тях са в критично състояние, заяви министърът пред журналисти в Страсбург.

„Нападателят е участвал в две престрелки със силите за сигурност между 20.20 ч. и 21 ч.“,

каза още министърът. Стрелецът обаче все още е на свобода, а в операцията по задържането му участват около 350 служители на реда, подкрепени от два хеликоптера. „Заподозреният е известен на полицията с престъпления, които не са свързани с тероризъм. Той е имал присъди във Франция и в Германия, и е лежал в затвора“, съобщи още Кристоф Кастанер.

Убити и тежко ранени след стрелба в центъра на Страсбург

Франция повишава степента на тревога

и засилва охраната на коледните базари, съобщи още министърът на вътрешните работи. „Правителството взе решение да наложи извънредни мерки. Ще бъде засилен граничният контрол, както и контролът на коледните базари в страната“, каза Кастанер.

Според агенция ТАСС, която се позова на телевизия Бе Еф Ем най-малко 600 полицаи и жандармеристи участват в операцията по издирване на стрелеца. Затворена за движение е магистрала А-25 в двете посоки, а германската полиция прави засилени проверки на френско-германската граница.

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА СТРЕЛБАТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Радиостанция Франс енфо съобщава, като се позовава на източник от полицията, че заподозреният стрелец е похитил такси и с него е избягал от местопрестъплението. Шофьорът на таксито в момента е в безопасност и е потвърдил, че престъпникът е бил ранен.

Стрелецът е идентифициран като Шериф Ш., на 29 години, от Страсбург.

Полицията е искала да претърси дома му вчера сутринта, но той не е бил на адреса.

Кметът на Страсбург обяви траур в града след смъртта на трима души при стрелбата и раняването на 12 други. Коледният базар ще бъде затворен днес, отменени са и театралните спектакли. Коледният базар в Страсбург е сред най-известните в Европа и е посещаван ежегодно от около два милиона души.

Президентът на Франция Еманюел Макрон поднесе съболезнования на жертвите на трагедията в Страсбург. „Цялата солидарност на нацията е насочена към Страсбург, към жертвите и техните семейства“, написа Макрон в социалната мрежа Туитър след края на съвещание, което проведе в кризисния щаб на министерството на вътрешните работи във връзка със ситуацията в Страсбург.

Италиански журналист е пострадал при стрелбата

предаде агенция ТАСС, като се позова на италианската АНСА. Според информацията нараняванията на журналистa са леки.

Министърът на външните работи на Италия Енцо Моаверо Миланези съобщи в Туитър, че кризисен щаб в министерството следи развоя на събитията в Страсбург. Министърът посочи, че се моли за жертвите, ранените и техните близки. Съболезнования изказа и министърът на вътрешните работи и вицепремиер Матео Салвини, който е на посещение в Израел. „Като гражданин и като министър ще положа всички усилия да няма терористи в Европа и в света“, написа в Туитър Салвини.

Кризисният щаб на министерството на външните работи на Италия препоръчва на италианските граждани, сред които много евродепутати, събрали се за сесията на Европарламента, да не посещават центъра на града и да следват инструкциите на френските власти.

Британският премиер Тереза Мей е шокирана от стрелбата на коледния базар в Страсбург. „Шокирана и опечалена съм от ужасната атака в Страсбург. Моите мисли са с всички засегнати и с народа на Франция“, написа Мей в Туитър.

Shocked and saddened by the terrible attack in Strasbourg. My thoughts are with all of those affected and with the French people.