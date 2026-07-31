Кристиано Роналдо и синът му показаха мускули на плажа в Майорка (СНИМКИ)

К ристиано Роналдо и Джорджина Родригес избраха испанския остров Майорка за следващата спирка от лятната си ваканция. Под жаркото слънце на Балеарските острови семейството прекарва незабравими моменти, част от които реши да сподели със своите милиони последователи в социалните мрежи, пише HOLA!

Футболната звезда отново привлече вниманието, позирайки за снимка заедно с най-големия си син Кристиано Роналдо- младши. Двамата показаха впечатляващи коремни мускули и физическа форма, демонстрирайки резултатите от усърдните си тренировки.

„Още не“, пошегува се Роналдо в описанието към кадъра, визирайки спортния път, по който върви синът му. Джорджина също се присъедини към кадрите, показвайки перфектен тен на брега на морето.

Бъдещето на терена за Кристиано-джуниър

Кадрите бързо натрупаха милиони харесвания и коментари от фенове, които виждат в бащата и сина настоящето и бъдещето на световния футбол. Докато 41-годишният Роналдо продължава да чупи рекорди за „Ал-Насър“ и португалския национален отбор, Роналдо-младши прави своите първи стъпки в професионалния спорт. В момента се очаква решение за кой национален отбор ще избере да се състезава младата надежда, като сред опциите са САЩ, Испания, Англия и Кабо Верде.

Истината за фалшивата сватбена покана

Почивката на семейството идва точно в момент, когато в мрежата широко се разпространи фалшива виртуална покана за предполагаема тяхна сватба. Според циркулиращите слухове двамата трябваше да сключат брак този уикенд в португалския град Синтра при строг дрескод.

Без да влизат в излишни обяснения или официални изявления, Кристиано и Джорджина опровергаха спекулациите по най-категоричния начин — заминавайки на спокойна семейна почивка в Майорка, далеч от медийния шум.