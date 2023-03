След 960 опита: Жена взе шофьорска книжка

С лед 960 опита пенсионерка успя да вземе шофьорска книжка.

Щастливката е 69-годишната Ча Са-сун от Южна Корея и е платила над 10 000 лири, или над 22 000 лева, за да се яви на внушителния брой изпити.

Упоритата кандидат-шофьорка се нуждаела от лиценза, за ​​да може да управлява бизнеса си с продажба на зеленчуци, пише Express.

A woman in South Korea passed the written exam for her driver's license... after 960 attempts 😳 Cha Sa-soon has apparently been making near daily attempts since 2005 - spending close to $20,000 over the years. Her passing score was 60 out of 100 – the bare minimum. pic.twitter.com/uB4182mz3o