Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад

П рез следващите месеци битката за Покровск и Мирноград в Донецка област ще бъде най-тежката водена досега. Това заяви днес украинският военен Кирил Сазонов, предава УНИАН. (Видеото е архивно, от август 2024 г.)

Според него Русия е прехвърлила допълнителни части в Покровск и това потвърждава, че тази посока е приоритетна за руснаците и "основната точка на картата“. Той добави, че според негова информацията там са прехвърлени около 10 хиляди резервисти от руската армия, съобщава "Фокус“.

Украйна: Руснаците пробиха, тежки улични сражения

"И, за съжаление... Това са военни след добра щурмова подготовка. По възраст и физическа подготовка това не е неподготвен враг“, подчертава Сазонов.

Според него в Покровск в момента ''картината не е розова''. Руските войски са проникнали в града, преминавайки през украинската отбрана, като благодарение на това там са се натрупали няколкостотин руснаци - не само пехотинци, но и пилоти на дронове, така че в града има жестоки "сблъсъци и улични боеве“.

"В Покровск – истински ад. И за всички – както за нас, така и за врага, защото нито нашата логистика, нито логистиката на врага може да работи: всичко е под атака. Още по-трудно им е да снабдяват групите си, защото колкото по-дълго летят, толкова по-висок е рискът да бъдат свалени. Те непрекъснато се почистват и за тази цел са прехвърлени няколко подразделения украински, истински "рекси“, които се занимават с почистването на Покровск“, казва Сазонов.

Руските сили напредват към ключовия украински град Покровск

Според него битката за Покровск и Мирноград през следващите месеци ще бъде най-тежката досега между Киев и Москва. Той отбелязва, че уличните боеве може да се проточат дълго време.