Пет скандални момента от интервюто с Хънтър Байдън

Х ънтър Байдън, 55-годишният син на президента Джо Байдън, предостави откровено интервю за независимия журналист Андрю Калахан, което представя нова перспектива върху множество лични и политически теми. Това е първото телевизионно интервю на Байдън от години и идва след осъждането му през юни 2024 г. по три федерални обвинения, свързани с нарушения на законите за оръжия, и последващото помилване от баща му през декември.

Здравето на Джо Байдън

По време на разговора, Хънтър обсъди здравословното състояние на Джо Байдън, който през май беше диагностициран с агресивен рак на простатата. "Той никога не се оплаква", сподели Хънтър.

"Баща ми никога няма да се оплаче", каза Хънтър Байдън на Калахан. "Той има много напреднал рак...разпространен извън простатата му."

Въпреки това той каза, че баща му е "силен".

„Костите му са здрави. Той е силен. Като изключим това е в добро здраве. Иначе е в отлично здраве", каза той. „Те могат да го лекуват, но не е лечимо. Това е обществено знание, но мисля, че това е буквално всичко, което трябва да се знае по темата."

Хънтър Байдън също така коментира представянето на баща си по време на дебатите срещу Доналд Тръмп в предизборната кампания, когато умственото състояние на демократът беше поставено под въпрос от членове на двете партии.

Хънтър Байдън описа ситуацията като следствие от приема на лекарството Амбиен.

“Знам точно какво се случи в този дебат”.

“Той обиколи света. Той е на 81 години. Уморен е. Дават му Амбиен, за да може да спи и той отива на сцената и гледа като елен в светлината на фаровете.”

Have you watched our interview with Hunter Biden yet? What did you think? pic.twitter.com/yMMj0gvjCC

Критика към Демократическата партия

Хънтър беше критичен и към вътрешнопартийната политика на Демократическата партия. Той осъди лицата, които призоваха Джо Байдън да се оттегли от надпреварата за президент през 2024 г.

“Те казаха: Ние ще взривим партията, ако не се откажете."

“‘Ние ще протестираме срещу това през следващия месец, чак до Конгреса.'”

Той разкритикува Джордж Клуни, заявявайки, че той е "марка", както и Акселрод, който беше главен стратег на бившия президент Барак Обама през 2008 и 2012 г.

Клуни написа статия за New York Times миналия юли, призовавайки Демократическата партия да намери нов кандидат за президент след широко разпространени опасения относно представянето на Джо Байдън в телевизионен дебат с Доналд Тръмп.

За Акселрод Хънтър Байдън каза на Калахан: "Дейвид Акселрод има един успех в политическия си живот и това беше Барак Обама и това беше заради Барак Обама".

Камала Харис

Въпреки критиките си към Демократическата партия, Хънтър Байдън похвали бившия вицепрезидент Камала Харис, която в крайна сметка замени Джо Байдън като кандидат на Демократическата партия в кампанията за президентските избори през 2024 г.

"Обичам Камала Харис", каза той. "Мисля, че тя щеше да стане невероятен президент. Знам, че тя беше невероятно лоялен вицепрезидент."

"Тя направи всичко възможно, за да подкрепи баща ми и да подкрепи мен и семейството ми лично", каза той. "Наистина я обичам като семейство."

Скандалът с лаптопа

Три седмици преди президентските избори през 2020 г. New York Post публикува история на първа страница, която разкрива подробности от имейли от лаптоп, оставен от Хънтър Байдън в сервиз в Делауеър. Съдържанието и спорът станаха важна характеристика на кампанията и фокус за републиканските законодатели, докато Джо Байдън беше в Белия дом.

Попитан от Калахан какво се е случило с лаптопа, Хънтър Байдън отговори: "Не знам, вие ми кажете."

"Въпросът ми към всеки, който е с отворен ум, е—какво мислите, че лаптопът доказва?"

"Всеки има дигитален живот", каза Хънтър Байдън. "По някакъв начин, те получиха моя дигитален отпечатък, връщайки се десетилетия назад."

Обсъждайки теориите и отразяването около лаптопа, той каза: "Това е пълна измислица, която прави пари."

Хънтър добави, че нито един от скандалите, свързани със съдържанието на лаптопа му няма "никаква прилика с реалността".

🚨BREAKING: In a brand new interview, Hunter Biden slams Trump and Bukele for their inhumane treatment of immigrants held in El Salvadorian prisons: “he is is a dictator thug.” Reporter: “Bukele or Trump?” Hunter Biden: “Both”



Hunter Biden is right.

pic.twitter.com/qLWxMJJsa4