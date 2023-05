Проучване: Всички хора със сини очи произхождат от един прародител

Проучване от 2008 г. е първото официално изследване, което отбелязва, че една генетична мутация от преди по-малко от 10 000 години е довела до появата на сини очи.

Петнадесет години след проучването ние все още сме очаровани от концепцията за един-единствен прародител на всички синеоки хора.

Цветът на очите произтича от различни количества пигмент, наречен меланин, който определя и цвета на косата и кожата.

През 2008 г. проучване, ръководено от Ханс Айберг от университета в Копенхаген, твърди, че всички сини очи се свързват с един-единствен прародител, живял преди 6000 и 10 000 години. Концепцията непрекъснато се появява в новинарски истории и публикации в социалните медии през 15-те години, откакто материалът е пуснат. С други думи не се отказваме от тази очарователна история.

tracing the mutations. green is the rarest eye color in humans but the study only considered blue eyed genetics



