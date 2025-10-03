Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

А ко възрастен мъж хваща гърдите си от болка, повечето хора ще разберат, че му предстои да получи инфаркт. Но със зачестяването на случаите при хора под 50 години, кардиолозите предупреждават, че истинската опасност идва от леките и често пренебрегвани симптоми, пише английското издание Daily Mail.

Данни показват, че смъртността от инфаркти, инсулти и сърдечна недостатъчност при работоспособни възрастни се е увеличила с почти една пета за четири години,

обръщайки дългосрочната тенденция към подобрение. Хоспитализациите също се увеличават сред хората в тридесетте и четиридесетте им години.

Голямао изследване, обхващащо девет милиона души, показа, че над 99% от пациентите са имали поне един рисков фактор дълго преди първия си сърдечен инцидент, като най-често срещаният е високото кръвно налягане.

Кои са неочакваните признаци, че може да сте на път към инфаркт или инсулт?

Професор Раша Ал-Лами, консултант кардиолог в Империал Колидж Лондон, посочва, че основните предупредителни сигнали включват задух при ежедневни дейности, необяснима болка в гърдите, която идва и си отива, както и необичайна умора. При жените често липсва болка в гърдите, но те по-често изпитват гадене, проблеми с храносмилането, световъртеж, болки в горната част на корема или припадъци.

„Половината от пациентите с инфаркт нямат явни симптоми, но почти всички имат неоткрити рискови фактори“, казва проф. Ал-Лами.

Затова

редовната проверка на кръвното налягане, холестерола и диабета е изключително важна,

а при нужда – и превантивното лечение, което може да спаси живот.

Освен това има ред други признаци, които повечето хора не биха свързали със сърдечен риск.

Вижте кои са четирите основни начина да разпознаете, че може неусетно да се насочвате към инфаркт или инсулт в нашата галерия.