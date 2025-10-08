Любопитно

Нов кръвен тест може да постави диагноза „синдром на хроничната умора“

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

8 октомври 2025, 11:24
Източник: iStock

Н ов кръвен тест може да диагностицира синдром на хроничната умора, известен още като CFS или ME, с точност от 96%, според учените, които са го разработили, съобщи Sky News.

Изследователите от Университета на Източна Англия се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID.

Но други учени предупреждават, че тестът трябва да бъде независимо валидиран в по-нататъшни клинични проучвания, преди да бъде предложен частно на пациенти, които може би отчаяно искат да разберат своите инвалидизиращи симптоми.

СХУ е инвалидизиращо заболяване, характеризиращо се с изключителна умора, която не се облекчава от почивка.

Около 400 000 души във Великобритания страдат от това състояние, но причината и лечението му са противоречиви.

Професор Дмитрий Пшежецки, водещ изследовател, каза: „Знаем, че някои пациенти съобщават, че са били игнорирани или дори им е било казано, че болестта им е „всичко в главата им. Без окончателни тестове, много пациенти са останали недиагностицирани или са били погрешно диагностицирани в продължение на години. Нашето откритие предлага потенциал за прост и точен кръвен тест, който да помогне за потвърждаване на диагнозата, което би могло да доведе до по-ранна подкрепа и по-ефективно лечение.“

Изследователите са използвали технология, разработена от биотехнологичната компания Oxford BioDynamics, за да анализират как ДНК се сгъва в кръвни проби, взети от 47 пациенти с тежки симптоми и 61 здрави хора.

Всяка от нашите клетки съдържа около два метра ДНК, която е плътно опакована и сгъната милиони пъти. Гънките не са произволни - те помагат за включването или изключването на гените.

Сгъването и 3D структурата на генетичния материал не се определят от ДНК кода, с който се раждаме, и са до голяма степен фиксирани.

Вместо това, житейските събития могат да повлияят на сгъването и кои гени са активни, механизъм, наречен „епигенетика“.

Изследователите открили, че хората със синдром на хронична умора (СХУ) имат уникален модел в епигенетичните маркери или химическите етикети в своята ДНК.

Тест, базиран на модела, успя да идентифицира 92% от хората със синдром на хронична умора (СХУ) и 98% от здравите хора. Общата точност беше 96%.

„Това е значителна крачка напред. За първи път разполагаме с прост кръвен тест, който може надеждно да идентифицира ME/CFS – потенциално променяйки начина, по който диагностицираме и лекуваме това сложно заболяване“, каза проф. Пшежецки.

„Пост-COVID синдромът, обикновено наричан дълъг COVID, е един пример за ME/CFS, при който подобен клъстер от симптоми се задейства от вируса COVID-19, а не от други известни причини, като например мононуклеозна треска.“

„Затова се надяваме, че нашите изследвания ще помогнат да се проправи пътят за подобен тест за точно диагностициране на дълъг COVID.“

Проучването е публикувано в Journal of Translational Medicine.

Тестът „вероятно“ ще бъде скъп

Проф. Крис Понтинг от Университета в Единбург, който не е участвал в изследването, заяви, че твърденията са преждевременни, тъй като има значителни разлики в пола, възрастта и други фактори между хората със синдром на хронична умора (СХУ) и здравите контроли.

„Този ​​тест трябва да бъде напълно валидиран в по-добре проектирани и независими проучвания, преди да бъде разгледан за клинично приложение. Дори и да бъде валидиран, тестът ще бъде скъп, вероятно около 1000 паунда“, каза той.

