Силно земетресение удари японските острови Бонин, има прогноза за цунами

Я пония прогнозира лека промяна в морското равнище днес след земетресение с магнитуд 6, ударило островите Бонин, далеч в Тихия океан, на югоизток от главните японски острови, предаде Ройтерс.

Огнището на труса е било на дълбочина от 40 километра, съобщи Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център. Епицентърът е бил на 871 километра югозападно от град Йокосука на остров Хоншю, съобщи ТАСС.

#NSTworld #Japan forecast a slight change in sea level after a magnitude 6 #earthquake struck the #BoninIslands, far to the southeast of the country's main islands.https://t.co/gTYuOLAMbT#Quake #Tsunami