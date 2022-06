Земетресение разлюля Черна гора

З еметресение с магнитуд 4,1 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в Черна гора, съобщи агенция МИНА.

Секторът за сеизмология на Института за хидрометеорология и сеизмология на Черна гора съобщи, че трусът е регистриран днес в 6 часа и 16 минути, с епицентър на 5 км югоизточно от Улцин - град на южното крайбрежие на Черна гора, съобщава агенцията.

#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 21 sec ago in #Montenegro. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/gj5u7mSjKB