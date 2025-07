Мощно земетресение разтърси руския полуостров Камчатка, цунами удари Елизовския район

Ц унами с височина между 3 и 4 метра е забелязано в Елизовския район на руския далекоизточен полуостров Камчатка, близо до метеорологичната станция "Водопадна", съобщи министърът на извънредните ситуации на Камчатския край Сергей Лебедев, цитиран от ТАСС.

Информацията бе разпространена, след като по-рано в района бе регистрирано мощно земетресение с магнитуд от 7,9.

"Колегите от Централна администрация за хидрометеорология и мониторинг на околната среда съобщиха, че от наблюдателния пункт в станция "Водопадана" е забелязано цунами с приблизителна височина 3-4 метра“, написа Лебедев в социалната мрежа "ВКонтакте".

Междувременно Японската метеорологична агенция също издаде предупреждение за опасност цунами по източните брегове на Япония, предаде агенция "Киодо".

Служители на японската енергийна компания "Токио електрик пауър" заявиха, че преустановяват следващия етап от изхвърлянето на пречистена вода от АЕЦ "Фукушима-1" заради заплахата от цунами. В изявлението на компанията се отбелязва, че това е стандартна процедура за безопасност в случай на обявяване на заплаха от цунами в страната. Атомната електроцентрала "Фукушима-1" е разположена на брега на Тихия океан.

По първоначални данни на Главното управление на руското Министерство на извънредните ситуации в Сахалинска област земетресението с магнитуд 7,9 е регистрирано в 10:30 ч. местно време (03:30 ч. българско време) в акваторията на Тихия океан на 360,9 км североизточно от Северо-Курилск. По-късно Камчатският филиал на Единната геофизична служба на Руската академия на науките съобщи, че според различни оценки магнитудът е достигнал 8,7.

Според учените от академията това е най-силното земетресение на полуострова от 1952 г. насам.

Не се съобщава за жертви и ранени, но има данни за материални щети по детска градина в град Петропавловск Камчатски. "Има информация, че е имало срутване на стена в 15-а детска градина. За щастие по това време в детската градина не е имало деца или възрастни. По предварителни данни няма пострадали", заяви губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов във видео, публикувано в Telegram.

🚨🚨 BREAKING NEWS 🚨🚨



USGS has upgraded the earthquake to a massive 8.7 magnitude!



The powerful quake struck off the eastern coast of Russia.



There is a serious tsunami threat.

Japan, Hawaii, and Alaska are on high alert.



Story still developing...#earthquake #tsunami pic.twitter.com/RCCBgYiGER