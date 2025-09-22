Силният съперник на Ердоган на прицел: Какво става в Турция?

Б локиран достъп до социалните мрежи, сблъсък между полицията и опозиционери в Истанбул и нов процес срещу най-силния съперник на Ердоган: в Турция репресиите срещу опозицията продължават с пълна сила, съобщи Deutsche Welle.

От около година Републиканската народна партия (РHП), най-голямата опозиционна сила в Турция, е на прицела на турското правосъдие. Тези дни се разигра поредният епизод: след като турски съд отстрани окръжното ръководство на РНП в Истанбул заради предполагаеми нередности при избора му и след като съдът назначи нов временен председател на местния клон на партията, в понеделник, 8 септември, се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращи членове на опозицията.

Силите на реда разпръснаха десетки партийни функционери пред централата на партията, които протестираха въпреки наложената временна забрана за публични събирания и полицейската блокада на сградата. Те искаха да попречат на назначения от съда нов председател да поеме контрола над клона на партията в най-големия турски град. Oт Турция дойдоха и съобщения, според които достъпът до основните социални платформи YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook е бил блокиран - след призива на турската опозиция за масови протести и митинги срещу властите в страната.

Вчерашната полицейска акция в Истанбул се проведе на фона на засилени репресии срещу опозицията, включително срещу общините, управлявани от Републиканската народна партия, заради предполагаема корупция. В резултат през последните месеци дотук са арестувани стотици служители и партийни функционери, включително 16 кметове, припомня агенция Асошиейтед прес. Сред тях е и бившият кмет на Истанбул и най-перспективен кандидат на опозицията за президент Екрем Имамоглу. Неговият арест през март предизвика най-големите протести в Турция от повече от десетилетие.

Срещу 54-годишния съперник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган се водят различни съдебни процеси и разследвания – от предполагаеми обиди към държавни служители до корупция. На 11 септември той ще се изправи пред съда за фалшифициране на документи - по-конкретно става въпрос за университетската му диплома. Въпреки че обвинението на пръв поглед звучи банално, една осъдителна присъда може да има дългосрочни последствия.

Защо този процес е толкова важен?

Малко преди ареста му университетът в Истанбул анулира дипломата му. Ако бъде осъден по това обвинение, Имамоглу може да получи наказание до осем години и девет месеца затвор. Най-тежкото последствие обаче би било това, че той ще трябва да се откаже от кандидатурата си за президент, тъй като според турската конституция висшето образование е задължително условие за заемане на поста държавен глава.

Имамоглу и неговата партия РHП определят решението на университетското ръководство и обвинението като политически мотивирани. Досегашният ход на делото подкрепя това подозрение, тъй като дебатът около дипломата на Имамоглу започна малко след успешното му избиране за кмет на Истанбул през 2019 година.

След като Имамоглу влезе в кметството, стана ясно, че Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Ердоган е използвала града като източник на финансиране за своите идеологически цели. В продължение на години средства са постъпвали в медийни компании, близки до правителството, ислямистки организации и братства.

Критиците виждат съдебния процес срещу Имамоглу като акт на отмъщение от страна на правителството. От години партията на Имамоглу подлага на съмнения дипломата на Ердоган. Според биографията му, Ердоган е завършил университета "Мармара" през 1981 година, но официално висшето учебно заведение е основано едва през 1982 година.

Още процеси и разследвания

Откакто встъпи в длъжност като кмет, популярният политик Имамоглу постоянно е в полезрението на турската съдебна система, която през последните години все повече се смята за политизирана. Срещу него се водят няколко разследвания и съдебни производства, някои от които вече са приключили с произнасянето на присъда.

Официално Имамоглу е обвинен в корупция около тръжни процедури на кметството на Истанбул. Друго обвинение срещу него е за подкрепа на тероризма – заради сътрудничеството на неговата партия РНП с прокюрдската Партия за равенство и демокрация на народите на последните местни избори. Двете опозиционни партии се споразумяха за общи кандидати в някои общини в Истанбул с голям дял кюрдско население и победиха кандидатите на управляващата партия. Въпреки че турското правителство води мирен процес с Кюрдската работническа партия (ПКК) в кюрдския конфликт, дори и най-малката връзка с прокюрдската Партия за равенство и демокрация на народите се тълкува от правосъдието като "подкрепа на тероризма".

В друго производство прокуратурата разследва обвинението за злоупотреба с публични средства при културни събития. Имамоглу не е единственият, срещу когото е повдигнато това обвинение - правителството на ПСР обвинява и други кметове от опозицията, че разхищават публични средства при фестивали и концерти. Критиците обаче посочват, че самата управляваща партия организира големи събития в много градове, без да бъде разследвана за това.

Кой е Екрем Имамоглу?

Убедителната победа на Имамоглу на кметските избори в Истанбул сложи край на 25-годишното управление на ПСР в метрополията на Босфора. След встъпването си в длъжност новият кмет спря плащания в размер на 55 милиона евро към фондации, близки до ПСР, и премахна общинските плащания към медии, близки до правителството. В отговор правителството блокира неговите проекти и не одобри кредити за общинската администрация за нейните инициативи.

На местните избори през 2024 година Имамоглу отново се кандидатира като кандидат на опозицията в Истанбул и отново успя да спечели. Той е красноречив, счита се за близък до народа и се обръща към различни социални групи. Реториката му е конструктивна: той не иска да разделя, а да обедини всички. С лозунга си "Всичко ще бъде добре" той мобилизира милиони. Благодарение на популярността си успя да подтикне партията си към реформи.

С настоящото партийно ръководство от реформаторското крило той пое успешен курс. То обаче също е разследвано и може да бъде отстранено от длъжност. Следващото съдебно изслушване по този казус е на 15 септември. Ако настоящият управителен съвет на Републиканската народна партия бъде отстранен и начело бъдат поставени принудителни председатели, Имамоглу може да потъне в забрава.