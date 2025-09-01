Свят

Турция ще прави нови хиперзвукови ракети

„Тайфун Блок-4“ е дълга 10 метра и тежи 7200 килограма

1 септември 2025, 15:14
Турция ще прави нови хиперзвукови ракети
Източник: istock/Getty Images

Т урция ще започне масовото производство на хиперзвукови балистични ракети от типа „Тайфун Блок-4“ (Tayfun Block-4) от 2026 година, обяви Мурат Икинджи, директор на турската оръжейна компания “Рокетсан” (Roketsan). Това се случи по време на дискусионен панел в Анкара.

Ракетата „Тайфун Блок-4“, която е дълга 10 метра и тежи 7200 килограма, бе представена за първи път по време на Международното изложение за отбранителна промишленост (IDEF 2025) в Истанбул, което се проведе в края на миналия месец. 

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

По думите на Икинджи до края на годината ще бъдат направени първите тестови изстрелвания на ракетата „Тайфун Блок-4“, а от 2026 г. ще започне масовото производство на балистични ракети от този тип, съобщи той по време на дискусията, която се проведе на 29 август в турската столица Анкара и събра на едно място директорите на основните компании, които произвеждат отбранителна техника в Турция.

„Семейството на „Тайфун“ ще се разшири още повече – в зависимост от целите, нуждите и конфигурацията на различните системи“, заяви Икинджи по време на събитието, като подчерта, че ракети от същата серия вече се произвеждат масово и към момента се доставят на турската армия. 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Турция ракети хиперзвукови
Последвайте ни
Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Може ли кучето да забременее без „заклещване“

Може ли кучето да забременее без „заклещване“

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 22 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 19 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 16 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 18 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

България Преди 20 минути

Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване

Пожар в Белослав, огънят достигна къщи

Пожар в Белослав, огънят достигна къщи

България Преди 25 минути

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели

Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

България Преди 1 час

В момента се изяснява състоянието му

Земетресение разлюля района на Неапол

Земетресение разлюля района на Неапол

Свят Преди 1 час

Като предпазна мярка местните влакове са спрени

<p>Риба с прозрачен череп дебне в дълбините</p>

Извънземно от дълбините: Риба с прозрачен череп дебне в дълбините

Любопитно Преди 1 час

Тези дълбоководни обитатели имат прозрачна глава,което позволява на големите им очи да гледат нагоре

Съветът НАТО-Украйна ще обсъди отговор на руските удари

Съветът НАТО-Украйна ще обсъди отговор на руските удари

Свят Преди 1 час

Очакваме дискусиите да бъдат съсредоточени върху усилията за мир, каза Андрий Сибиха

Германски депутат за използването на замразените руски активи: Всички варианти са възможни

Германски депутат за използването на замразените руски активи: Всички варианти са възможни

Свят Преди 1 час

В Европейския съюз са замразени около 210 милиарда евро активи

Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало

Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало

България Преди 2 часа

Прокуратурата ще предложи споразумения

Израелски танкове в Газа, 19 жертви, обвинения в геноцид

Израелски танкове в Газа, 19 жертви, обвинения в геноцид

Свят Преди 2 часа

Израел продължава с изпълнението на плана си за превземане на град Газа

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

България Преди 2 часа

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

България Преди 2 часа

Преподавателят д-р Нели Колева дава ценни съвети за подготовката на кандидатите в инициативата на NOVA и Американския университет в България

Снимката е илюстративна

Съдят лекар за смъртта на 5-годишно дете поради професионална небрежност

България Преди 2 часа

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишния М.Х. потърсила помощ, след като детето ѝ се почувствало зле и не се подобрило след прием на медикаменти

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

Свят Преди 2 часа

Турската полиция вече е започнала разследване по случая

Таксите за гробни места в София поскъпват двойно от днес

Таксите за гробни места в София поскъпват двойно от днес

България Преди 2 часа

При средна годишна смъртност от около 18 000 души в София, наличните гробни места биха стигнали за не повече от една година

Въздушна тревога прекъсна първия учебен час в Болград, Украйна

Въздушна тревога прекъсна първия учебен час в Болград, Украйна

Свят Преди 3 часа

След отмяната на тревогата учениците се върнаха в класните стаи и часовете бяха възобновени

<p>Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец</p>

Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец

Любопитно Преди 3 часа

Древният череп – открит в пещерата Петралона, на около 35 километра югоизточно от Солун, Гърция – е на възраст под 300 000 години

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Имала ли е мисли за самоубийство? Из дневниците на принцеса Даяна

Edna.bg

Изненадващото хоби на жената до Башар Рахал (ВИДЕО)

Edna.bg

Филип Кръстев е следен от английски отбор

Gong.bg

Шеф на БФС призова: Нека сме по-обединени като нация

Gong.bg

Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия

Nova.bg

Атанас Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС, България ще превъоръжи своята артилерия

Nova.bg