В Турция: Мъж застреля 16-годишната си приятелка „без да иска“

Убийство на 16-годишно момиче от партньора ѝ предизвика недоволство у гражданите на град Мерсин в Южна Турция, които снощи излязоха на протест пред дома на извършителя, предаде агенция БТА, позовавайки се на информация от местно издание.

По информация на Turkiye Today в неделя вечерта

16-годишната Хира Айгар е била откарана от приятеля си и двама негови приятели в болница в Мерсин със смъртоносна огнестрелна рана в главата.

Въпреки намесата на лекарите младото момиче е починало от нараняванията си.

Приятелят на Хира бил разпитан непосредствено след случката, като първоначално заявил, че момичето се е самоубило, но по-късно признал, че е поискал да се пошегува с нея и е натиснал спусъка на пистолета, тъй като е

мислел, че оръжието не е заредено, но то произвело фаталния изстрел.

Мъжът и двама негови приятели, които дали различни показания за случилото се, са задържани от полицията, като междувременно е установено, че вместо да откарат момичето директно в болница тримата са я закарали до друг адрес, където са открити следи от кръв.

Снощи голям брой местни жители и близки на загиналата се събраха пред дома на мъжа, за да поискат справедливост за Хира и да изразят недоволството си от зачестилите случаи на убийства на жени в Турция.

Случаят е вторият в рамките на само два дни,

след като в събота 20-годишен мъж застреля 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се самоуби.