Турция обвини Израел в дезинформация за атентат срещу израелски министър

Ц ентърът за борба с дезинформацията на Президентството на Република Турция обвини Израел в провеждане на „умишлена дезинформационна кампания“ във връзка с появила се наскоро в медиите информация за предотвратен атентат срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, съобщи „Тюркийе тудей“. В сряда Израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" обяви, че е предотвратила атентат на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Бен-Гвир, предаде Франс прес. "Клетка на "Хамас", действаща в района на Хеброн (на окупирания Западен бряг - бел. АФП), беше задържана през последните седмици. Тази клетка е заподозряна, че е действала под ръководството (на членове) на "Хамас" в Турция с намерението да извърши предварително подготвен атентат срещу министъра на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир“, се казва в изявление на "Шин Бет".

İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür.

„Споменаването на Турция в някои израелски медийни репортажи за предполагаем заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания, насочена срещу нашата страна“, се казва в официално съобщение на Центъра за борба с дезинформацията към турското президентство, като се посочва още, че „въпросът, представен на израелската преса като ново развитие, всъщност е свързан с инцидент, случил се преди около осем месеца“. В съобщението се посочва още, че целта на „умишлената дезинформационна кампания е създаването на погрешна представа за Турция в международното пространство, с цел да се навреди на политиката на Турция по палестинския въпрос“.