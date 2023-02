Силни снежни бури, мощни ветрове и сковаващ студ в САЩ (СНИМКИ)

С илна снежна буря причини днес спиране на електричеството в Калифорния, затвори магистрали от Аризона и Уайоминг и предизвика отмяна на повече от 1200 полета, а прогнозите са лошото време да се задържи още няколко дни, предаде Асошиейтед прес.

Само някои райони останаха незасегнати от екстремното време. Синоптиците прогнозираха екстремно високи температури в щатите по средната част на атлантическо крайбрежие чак до Флорида, като на някои места температурите очаква да достигнат много над нормалното.

Wednesday weather forecast: Winter storm warnings, a blizzard, and ice in the US. USA TODAY https://t.co/9dtjqqA1Pm via @GoogleNews

Най-силно засегнати от зимния студ бяха северните щати. Училищните занятия в Северна и Южна Дакота, Минесота и Уисконсин бяха отменени. Държавните служби не работеха, включително законодателното събрание на Минесота. Губернаторката на Южна Дакота Кристи Ноъм затвори държавните служби в няколко части на щата, а служителите работеха дистанционно.

Трафикът беше затруднен. В Уайоминг на практика всички пътища бяха засегнати от зимната буря. Положението не беше много по-добро и в съседните щати.

Джеф Лий, говорител на Комисията за летищата в мегаполисите, която стопанисва летището в Минеаполис, каза, че повечето от полетите са били отменени предварително, за да бъдат предупредени пътниците да не тръгват за летището.

Мощните ветрове бяха най-големият проблем в Калифорния, събаряйки дървета и прекъсвайки далекопроводи. Тази сутрин повече от 109 000 клиенти в щата бяха без електричество.

More than 1,400 flights were canceled in the United States on Wednesday as a winter storm hit the country. https://t.co/5mDfbvh8NK

Едногодишно дете е тежко ранено, след като секвоя паднала върху къща в Булдър Крийк, южно от Сан Франциско, съобщи телевизия Кей Ти Ви Ю.

Предупреждение за виелици бяха издадени в планините в окръзите Лос Анджелис, Вентура и Санта Барбара.

В северната част на САЩ, район свикнал със силни снеговалежи, снежната покривка може да стане рекордна. Повече от 50 см сняг може да натрупа в части от Минесота и Уисконсин, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ.

States in the northern plains are largely shutting down ahead of a massive winter storm that could dump up to 2 feet of snow in some areas, accompanied by strong winds and dangerously cold temperatures. https://t.co/BRWaTmbTqH