Мощна експлозия на Хаваите, тежко ранени (ВИДЕО)

Н ай-малко 7 души са ранени при експлозия в крайбрежен курортен комплекс на популярния сред туристите плаж Каанапали в западната част на остров Мауи в Хавай, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция и противопожарната служба.

На разпространени онлайн видеоклипове се вижда купчина отломки край жилищния комплекс след експлозията, станала късно снощи.

LAHAINA, Hawaii: An explosion at The Whaler resort on Kaanapali Beach in West Maui on Thursday evening left seven people injured, including three critically.



The blast occurred around 6:15 p.m. at the 2481 Kaanapali Parkway.



Webcam footage captured debris flying from the… pic.twitter.com/Cr382aL3YL