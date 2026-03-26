Атон след труса: Предмети летяха от рафтовете, вибрацията дойде отдолу нагоре

Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

С илно сеизмично раздвижване в Северна Гърция предизвика сериозна тревога сред монашеската общност и поклонниците на полуостров Атон. Поредица от трусове, най-силният от които с магнитуд 5,2 по Рихтер, разтърсиха региона, оставяйки след себе си материални щети по безценното религиозно наследство на Света гора.

Паника по време на молитва

Земетресението в сряда вечерта, регистрирано в 21:08 ч. с епицентър край Карея, е било усетено като изключително интензивно. По това време в много от храмовете се е отслужвал Великият канон. В представителството на манастира „Есфигмен“, посветено на Успение Богородично, част от тежък полилей се е откъснала и е паднала пред очите на ужасените духовници и вярващи, които побягнали навън.

„Беше плашещо, вибрацията идваше отдолу нагоре и продължи необичайно дълго. Полилеите се люлееха като махала, а малки предмети летяха от рафтовете“, разказват монаси пред гръцкото издание Voria.gr.

Охранителни камери в района на Катизмата „Свети Трифон“ са уловили и специфичен силен тътен, който е предшествал самото разлюляване.

„Трусът беше съпроводен от зловещ тътен“, разказват свидетели на земетресението от последните часове го описват като коренно различно и "необичайно" от типичните за региона трусове. Според духовници в Атон, разлюляването е било предшествано и съпроводено от силен, нискочестотен тътен, който е засилил усещането за опасност.

Напукани куполи и исторически риск

Въпреки че няма данни за пострадали хора, материалните последствия са видими. В Карея са регистрирани множество пукнатини по фасадите на стари сгради, а куполът на храма към представителството на „Есфигмен“ е сериозно засегнат. Сеизмолозите отчитат епицентър на 10,6 км дълбочина, последван от серия вторични трусове с магнитуд до 3,4, които поддържат напрежението в района.

Ситуацията се усложнява от факта, че това е поредното раздвижване след труса от неделя вечерта. Тогава епицентърът бе локализиран в морската зона край Халкидики на дълбочина 15 км. Според свидетелства на местни духовници, сегашната активност се усеща като „нетипична“ заради продължителността и интензивния шум.

Властите в готовност

Най-големите опасения на специалистите са свързани със структурната устойчивост на вековните манастирски крила. Има съобщения за паднали керемиди, откъртени парчета мазилка и нови пукнатини в исторически паметници. Очаква се експертни екипи да започнат детайлни огледи на конструктивното състояние на обектите, за да се гарантира безопасността на обитателите.В Солун и околните населени места трусът също е предизвикал кратка паника, изкарвайки жителите по улиците.

Гръцките власти призовават към спокойствие, подчертавайки, че районът на Халкидики е традиционно активен, но фокусът остава върху защитата на уникалното културно наследство в Атон, което е най-уязвимо при подобни природни бедствия.