Свят

Земетресение в района на Вранча

Епицентърът на труса е локализиран край град Бузау

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 08:34
Земетресение в района на Вранча
Източник: iStock Photos/Getty Images

Земетресение с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Румъния, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е локализиран в района на град Бузау - населено място с около 130 хиляди жители, разположено на приблизително 120 километра североизточно от столицата Букурещ.

Според данните на сеизмолозите трусът е възникнал на значителна дълбочина - около 119 километра под земната повърхност, което обяснява и ограниченото му влияние на повърхността.

Земетресението е засечено и от Сеизмологичния институт на Българската академия на науките (БАН). По техни данни магнитудът е малко по-нисък – 3.1 по Рихтер, а дълбочината е изчислена на около 100 километра.

Източник: НИГГГ-БАН

Разминаванията в стойностите са обичайни при първоначалните автоматични и последващи ръчни обработки на сеизмичните данни от различни институти.

Към момента няма информация земетресението да е било усетено на територията на България. Липсата на осезаеми трусове се обяснява както с умерения магнитуд, така и с голямата дълбочина на земетресението, която значително намалява силата на вибрациите на повърхността.

Румъния е част от една от най-активните сеизмични зони в Европа - Вранча, която често генерира земетресения на средна и голяма дълбочина, понякога усетени в съседните държави, включително България.

Специалисти напомнят, че дълбоките земетресения в този район рядко причиняват сериозни щети, но се следят внимателно заради потенциалното им въздействие върху по-широк регион.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
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