„Ще оставя ноктите си да пораснат": Моментът между Ники Минаж и Тръмп, който взриви социалните мрежи

Минаж и Тръмп предизвикаха вълна от реакции, след като бяха заснети да се държат за ръце по време на срещата на върха, посветена на финансовите въпроси

29 януари 2026, 10:38
„Ще оставя ноктите си да пораснат“: Моментът между Ники Минаж и Тръмп, който взриви социалните мрежи
Източник: Getty Images

Р апърката Ники Минаж остава непоколебима в подкрепата си за президента Доналд Тръмп.

Минаж и Тръмп предизвикаха вълна от реакции в сряда, след като бяха заснети да се държат за ръце по време на срещата на върха, посветена на финансовите въпроси, организирана от Министерството на финансите на САЩ.

По време на събитието рапърката се самоопредели и като „фен номер едно“ на Тръмп.

По време на срещата на върха Тръмп покани Минаж на сцената, за да каже няколко думи.

„Казах, че ще оставя ноктите си да пораснат, защото тези много ми харесват. Ще оставя тези нокти да пораснат“, каза Тръмп.

Минаж разкритикува губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, като в същото време похвали Тръмп за желанието му да създаде реална промяна за американците.

„О, не, Нюсъм не иска да прави промяна, абсолютно не“, каза тя пред събралата се публика. 

Рапърката говори и за „средностатистическия политик“, обяснявайки защо според нея Тръмп е различен.

Ники Минаж и Доналд Тръмп се появиха заедно на финансова среща на върха
10 снимки
Ники Минаж Тръмп
Ники Минаж Тръмп
Ники Минаж Тръмп
Ники Минаж Тръмп

„Те са просто политици, които може би искат да станат знаменитости. Не ги интересува дали политиките им ще проработят след два месеца, след две минути. Не ги интересува дали вдъхновяват следващото поколение. Интересува ги само да влязат в длъжност“, каза тя.

„Тръмп е различно човешко същество. Това е различен президент. Това е различен вид лидер. Това е бизнесмен и автентично човешко същество. Така че, когато казва, че иска да допринесе с нещо дългосрочно, много след като е на поста си, това има предвид.“

Минаж заяви, че „омразата“, която получава, само я мотивира да подкрепя Тръмп още по-категорично.

„Ами, не знам какво да кажа, но ще кажа, че вероятно съм фен номер едно на президента“, каза Минаж пред тълпата. „И това няма да се промени. А омразата или това, което хората имат да кажат, изобщо не ме засяга. Всъщност ме мотивира да го подкрепям повече.“

„И това ще мотивира всички ни да го подкрепяме повече“, добави тя. „Няма да им позволим да се измъкнат безнаказано за тормоза му и кампаниите за очерняне. Няма да проработи, нали? Той има много сила зад гърба си и Бог го защитава. Амин.“

О'Лиъри също се обърна към публиката, като благодари на Тръмп от името на предприемачите в САЩ.

„От името на всички предприемачи в Америка, бих искал да Ви благодаря, г-н Президент, защото ние създаваме 72% от работните места, компаниите имат от 5 до 500 служители и всичко, което ни интересува, е политиката“, каза той.

„Ние обичаме политиката — политиката в полза на бизнеса, а тези профили са фантастични за независимост и подкрепа. Благодаря Ви много.“

По време на срещата на върха Тръмп обяви създаването на т.нар. „Тръмп сметки“. Съгласно клауза в данъчното му законодателство те са предназначени да осигуряват по 1000 долара на всяко дете, родено между 2025 и 2028 г., при условие че родителите му открият такава сметка. Средствата ще бъдат инвестирани на фондовия пазар от частни компании, а детето ще получи достъп до тях при навършване на 18 години.

„Всичко е въпрос на предприемачество и мисля, че знаете това, господине“, добави О'Лиъри.

Източник: Getty Images

След това Тръмп отново се върна пред микрофона.

Минаж — широко известна като „кралицата на рапа“ след дебютния си албум „Pink Friday“ от 2010 г. — е сред най-успешните изпълнители в жанра. В сряда тя и Тръмп публикуваха съвместно видео в TikTok. Минаж нарече Тръмп „най-добрият президент на всички времена“, а той от своя страна я короняса за „кралица на рапа“.

43-годишната рапърка се включи активно в политическия живот по време на втория мандат на Тръмп като президент. Тя неведнъж е изразявала подкрепата си за него в социалните мрежи и наскоро се появи на конференцията AmericaFest на Turning Point USA, където похвали както Тръмп, така и вицепрезидента Джей Ди Ванс по време на изненадващото си участие.

Въпреки че в миналото е подкрепяла кандидати на Демократическата партия, Минаж заяви, че изпитва „най-голямо“ уважение към настоящата републиканска администрация, особено заради това, че дава надежда на хората в трудни времена.

Тя допълни, че смята както Тръмп, така и Ванс за „едни от нас“, заради начина, по който се отнасят към обикновените американци.

„Те не са загубили връзка със света“, каза Минаж. „Знаете ли, те все още са свързани със света. И с това, което се случва с по-младите и по-възрастните хора, с по-богатите и не толкова богатите. Те все още имат способността да се свързват, да бъдат истински и да ни карат да се чувстваме горди, че сме американци.“

Източник: www.foxnews.com    
