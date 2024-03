Р азкриват се подробности за тайна кампания за убийства, "вероятно" ръководена от националната шпионска служба на Украйна, с цел отстраняване на украински граждани, сътрудничещи на Русия.

В едночасово телевизионно интервю висшият офицер от СБУ генерал-лейтенант Васил Малюк заяви, че украинските шпиони са се насочили към "много" хора, отговорни за военни престъпления и нападения срещу украински граждани.

(Във видеото си припомнете: Зеленски уволни ръководителя на Съвета за национална сигурност)

Not all claims made by #SBU head #VasylMalyuk could be confirmed independently. Reportedly, one Ukrainian collaborating with the #Kremlin lost body parts to an anti-tank mine. https://t.co/RjNPK4tcLr

Той също така даде необичаен поглед върху кампанията за убийства, провеждана чрез мрежи от тайни агенти и тайни оперативни работници, които елиминират украински граждани, сътрудничещи на Кремъл за арестуването и измъчването на други украинци.

Малюк твърди, че Украйна не може официално да поеме отговорност за убийствата, като заяви пред националната телевизия ICTV: "Официално ние няма да признаем това. Но в същото време мога да предложа някои подробности."

Кой е бил убит или набелязан за мишена?

Може би най-известното убийство е това на родения в Украйна Владлен Татарски, пропагандист на Кремъл и медийна личност.

Малюк твърди, че той е бил мишена заради военната си служба в борбата срещу Украйна и призивите си за ликвидиране на украинците.

Пропагандистът беше убит, когато през април миналата година в кафене в Санкт Петербург му беше връчена статуетка с взривно устройство.

Шефът на шпионската служба заяви, че оперативните работници са измамили посредника - млада жена, която е предала статуетката на Татарски.

Малюк заяви, че СБУ няма да си припише заслугата за убийството, но Татарски я е заслужил заради многократните му злоупотреби с украински военнопленници.

Друга високопоставена екзекуция беше на бившия член на украинския парламент Иля Кива, който се изказваше против независимостта на Украйна и се укриваше от киевските власти, твърди шефът на шпионската служба.

A #Moscow court arrested the head of the #SSU Vasyl Malyuk in absentia in the case of "public calls for terrorism" and put him on the federal and international wanted list. pic.twitter.com/umJ1TMyNO4