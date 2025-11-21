Шокиращи кадри показват запаления двигател на товарния самолет, разбил се в САЩ (СНИМКИ)

"Пукнатини от умора" са довели до откъсването на двигател и последвалата смъртоносна катастрофа на самолет на UPS в Кентъки, при която загинаха 14 души, сочат нови, разтърсващи снимки и предварителен доклад на американските разследващи, предаде New York Post.

Левият двигател се е откъснал по време на излитането и изглежда се е ударил в корпуса на самолета, според нови снимки, публикувани в четвъртък, 20 ноември, от Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB).

New photos of UPS MD-11 jet crash show engine fly off, as NTSB finds aging plane had ‘fatigue cracks’ https://t.co/FT0MjwNgWc pic.twitter.com/m79aR8R738 — New York Post (@nypost) November 20, 2025

В предварителния доклад на NTSB се посочва, че пилонът, който е държал двигателя, е имал „пукнатини от умора“ и признаци на „прекомерно натоварване“.

Според доклада пукнатините са били разположени в задната монтажна част на левия пилон, която свързва двигателя с крилото.

Лагерът, който помага за осигуряването на връзката, също е претърпял счупване, добавят от NTSB.

В доклада се отбелязва, че по частта, свързваща двигателя с крилото, не са открити следи от стари повреди или производствени дефекти, въпреки наличието на пукнатини, причинени от умора на материала.

Самолетът е произведен през 1991 г. и наскоро е преминал техническо обслужване.

NEW IMAGES of the left engine of UPS 2976 separating and going *up and over* the wing. The just-released NTSB preliminary report says the left engine pylon hardware showed signs of fatigue cracks and over-stress failure. More to come. pic.twitter.com/3Vi5fgom3d — Pete Muntean (@petemuntean) November 20, 2025

Разследващите съобщиха, че излитането на полет 2976 на UPS е протекло „без инциденти“ до самия последен момент, когато двигателят внезапно се е взривил.

Самолетът никога не се е издигнал на повече от около 9 метра над земята, преди да се разбие в склад на UPS и съоръжение за рециклиране, южно от летището в Луисвил.

I'll start by saying that investigations take months if not years to establish causal factors. I'm not claiming I know what happened - that's for NTSB to solve. That said, there's small detail, captured in photo #6 of the report that gives possible insight into UPS 2976. ⬇️… https://t.co/umNRO6sFJJ pic.twitter.com/rPaby6iepE — Michael Glynn (@realmikeglynn) November 20, 2025

Предварителният доклад установява, че катастрофата има сходства със смъртоносния инцидент на American Airlines от 1979 г., при който са загинали 273 души, след като левият двигател на самолета се е откъснал по време на излитане от летище „О'Хеър“ в Чикаго.

NTSB ще продължи разследването, като анализира двете черни кутии (със записите на разговорите в пилотската кабина и полетните данни), които бяха извадени от мястото на катастрофата.

Разследващите проучват и историята на поддръжката на 34-годишния товарен самолет, който е претърпял ремонти в Тексас само седмици преди катастрофата.