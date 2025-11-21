Свят

Шокиращи кадри показват запаления двигател на товарния самолет, разбил се в САЩ (СНИМКИ)

Разследването установява „пукнатини от умора“ в пилона, държащ двигателя, минути преди фаталния инцидент в Кентъки, отнел живота на 14 души

21 ноември 2025, 13:37
Шокиращи кадри показват запаления двигател на товарния самолет, разбил се в САЩ (СНИМКИ)
Източник: iStock

"Пукнатини от умора" са довели до откъсването на двигател и последвалата смъртоносна катастрофа на самолет на UPS в Кентъки, при която загинаха 14 души, сочат нови, разтърсващи снимки и предварителен доклад на американските разследващи, предаде New York Post

Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

Левият двигател се е откъснал по време на излитането и изглежда се е ударил в корпуса на самолета, според нови снимки, публикувани в четвъртък, 20 ноември, от Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB).

В предварителния доклад на NTSB се посочва, че пилонът, който е държал двигателя, е имал „пукнатини от умора“ и признаци на „прекомерно натоварване“.

Мистериозен звуков сигнал, записан в черната кутия на разбилия се самолет в САЩ

Според доклада пукнатините са били разположени в задната монтажна част на левия пилон, която свързва двигателя с крилото.

Лагерът, който помага за осигуряването на връзката, също е претърпял счупване, добавят от NTSB.

В доклада се отбелязва, че по частта, свързваща двигателя с крилото, не са открити следи от стари повреди или производствени дефекти, въпреки наличието на пукнатини, причинени от умора на материала.

Самолетът е произведен през 1991 г. и наскоро е преминал техническо обслужване.

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Разследващите съобщиха, че излитането на полет 2976 на UPS е протекло „без инциденти“ до самия последен момент, когато двигателят внезапно се е взривил.

Самолетът никога не се е издигнал на повече от около 9 метра над земята, преди да се разбие в склад на UPS и съоръжение за рециклиране, южно от летището в Луисвил.

Предварителният доклад установява, че катастрофата има сходства със смъртоносния инцидент на American Airlines от 1979 г., при който са загинали 273 души, след като левият двигател на самолета се е откъснал по време на излитане от летище „О'Хеър“ в Чикаго.

NTSB ще продължи разследването, като анализира двете черни кутии (със записите на разговорите в пилотската кабина и полетните данни), които бяха извадени от мястото на катастрофата.

Разследващите проучват и историята на поддръжката на 34-годишния товарен самолет, който е претърпял ремонти в Тексас само седмици преди катастрофата.

Източник: New York Post    
Самолетна катастрофа UPS Кентъки MD11 Избухнал двигател NTSB Пукнатини от умора Загинали Луисвил Черни кутии
