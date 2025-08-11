Пиян пилот се съблече гол в хотел преди полет за Лондон

Е asyJet отстрани от полети пилот след инцидент в популярната туристическа дестинация Кабо Верде, съобщи Independent .

Капитанът е трябвало да изпълни полет от островната държава в Западна Африка обратно до Обединеното кралство ден след инцидента.

По данни на The Sun, пилотът пристигнал в петзвездния хотел Melia Dunas Beach Resort and Spa на 4 август. Той започнал да пие в бар, като сесията продължила до ранните часове на 5 август.

Около 2:30 ч. през нощта бил „забелязан да се съблича“ и преминал през рецепцията, след което влязъл във фитнеса и спа центъра, твърди изданието.

Според публикацията, шокирани пътници на easyJet разпознали капитана, който бил в силно нетрезво състояние, и сигнализирали. Пилотът е трябвало да изпълни полет до летище „Гетуик“ (Gatwick) приблизително 36 часа по-късно - в следобеда на 6 август - но easyJet осигурила заместващ пилот.

Говорител на авиокомпанията заяви:

„Веднага щом получихме информация, пилотът беше незабавно свален от дежурство, съгласно нашите процедури, и започна разследване. Безопасността на нашите пътници и екипаж е най-висшият приоритет на easyJet.“

Полетите на easyJet от „Гетуик“ до Кабо Верде са най-дългите от Англия - 2 332 морски мили, с продължителност около шест часа.

Подобни инциденти с пилоти

През 2018 г. въоръжена полиция арестува пилот на British Airways малко преди излитане от „Гетуик“ след опасения от екипажа, че може да е пиян. Стюардесите на полет за Мавриций подали сигнал, след като усетили миризма на алкохол от дъха му.

През 2019 г. пилот на Delta Airlines беше арестуван по подозрение, че е пиян, докато се намирал на борда на пълен самолет, готов за излитане. Инцидентът стана на международното летище в Минеаполис–Сейнт Пол, след като служители усетили миризма на алкохол.

През 2023 г. стюардеса на British Airways беше арестувана „по подозрение, че е изпълнявала авиационни функции с ниво на алкохол над допустимата норма“.