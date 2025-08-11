Свят

Пиян пилот се съблече гол в хотел преди полет за Лондон

Той започнал да пие в бар, като сесията продължила до ранните часове на 5 август

11 август 2025, 15:23
Пиян пилот се съблече гол в хотел преди полет за Лондон
Източник: iStock/Getty Images

Е asyJet отстрани от полети пилот след инцидент в популярната туристическа дестинация Кабо Верде, съобщи Independent.

Капитанът е трябвало да изпълни полет от островната държава в Западна Африка обратно до Обединеното кралство ден след инцидента.

По данни на The Sun, пилотът пристигнал в петзвездния хотел Melia Dunas Beach Resort and Spa на 4 август. Той започнал да пие в бар, като сесията продължила до ранните часове на 5 август.

Около 2:30 ч. през нощта бил „забелязан да се съблича“ и преминал през рецепцията, след което влязъл във фитнеса и спа центъра, твърди изданието.

Според публикацията, шокирани пътници на easyJet разпознали капитана, който бил в силно нетрезво състояние, и сигнализирали. Пилотът е трябвало да изпълни полет до летище „Гетуик“ (Gatwick) приблизително 36 часа по-късно - в следобеда на 6 август - но easyJet осигурила заместващ пилот.

Говорител на авиокомпанията заяви:

„Веднага щом получихме информация, пилотът беше незабавно свален от дежурство, съгласно нашите процедури, и започна разследване. Безопасността на нашите пътници и екипаж е най-висшият приоритет на easyJet.“

Полетите на easyJet от „Гетуик“ до Кабо Верде са най-дългите от Англия - 2 332 морски мили, с продължителност около шест часа.

Подобни инциденти с пилоти

През 2018 г. въоръжена полиция арестува пилот на British Airways малко преди излитане от „Гетуик“ след опасения от екипажа, че може да е пиян. Стюардесите на полет за Мавриций подали сигнал, след като усетили миризма на алкохол от дъха му.

През 2019 г. пилот на Delta Airlines беше арестуван по подозрение, че е пиян, докато се намирал на борда на пълен самолет, готов за излитане. Инцидентът стана на международното летище в Минеаполис–Сейнт Пол, след като служители усетили миризма на алкохол.

През 2023 г. стюардеса на British Airways беше арестувана „по подозрение, че е изпълнявала авиационни функции с ниво на алкохол над допустимата норма“.

easyJet пилот пиянство инцидент авиационна безопасност Кабо Верде разследване авиокомпания Гетуик отстраняване от длъжност
Последвайте ни
Бебе с черепно-мозъчна травма е транспортирано с въздушна линейка от Монтана към „Пирогов“

Бебе с черепно-мозъчна травма е транспортирано с въздушна линейка от Монтана към „Пирогов“

"Бъди по-внимателна": Малума спря концерт, за да се скара на майка с бебе

Полицията в София предотврати дръзка кражба на бус със стока

Полицията в София предотврати дръзка кражба на бус със стока

Защо Хари и Уилям няма да наследят дома от детството на принцеса Даяна

Защо Хари и Уилям няма да наследят дома от детството на принцеса Даяна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Любопитно Преди 8 минути

Те бяха една от най-публично оповестяваните двойки в света, но пазеха сватбата си в тайна

Снимката е илюстративна

Внимавайте за тези 5 признака на „силно инвазивен“ мозъчен рак - пациентите обикновено оцеляват само 15 месеца

Свят Преди 10 минути

Ранните симптоми и новите терапии, които дават надежда на пациенти с агресивния мозъчен тумор глиобластом

<p>Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико</p>

Скандал за плагиатство: Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико

Свят Преди 38 минути

Adidas вече е установил контакт с представители на Оахака, за да обсъдят „компенсиране на хората, чиито идеи са били присвоени“

<p>Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев</p>

Германия: Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев

Свят Преди 41 минути

Разговорите между двамата лидери "може да имат много, много важно значение за по-нататъшния ход на тази ужасна война"

.

Историческо! DJ-и от Tomorrowland с участие пред портите на Царевец, организирано от Saké

Любопитно Преди 45 минути

На 7-ми септември предстои най-отличаващото се събитие от всички останали

<p>Засушаването удари Тетевен, ето кога ще има вода</p>

Тетевен въведе режим на водата заради засушаване

България Преди 49 минути

Режимът е въведен на основание заповед на кмета на Община Тетевен

9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско

9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско

България Преди 54 минути

Детето е откарано е за лечение в болнично заведение в Сливен

<p>74% от жертвите на домашно насилие смятат, че&nbsp;институциите си затварят очите пред тормоза</p>

Проучване: 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред тормоза

България Преди 1 час

Това сочи социологическото проучване "Чуй гласа ми" за нуждите и нагласите на пострадалите от домашно насилие

<p>Пожарът в Илинденци се разраства към Пирин</p>

Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си

България Преди 1 час

В овладяването на пожара над Илинденци ще се включат и два шведски самолета и хеликоптер на Военновъздушните сили

Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"

Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"

България Преди 1 час

За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 5 до 15 години

Почина простреляният през юни кандидат за президент на Колумбия

Почина простреляният през юни кандидат за президент на Колумбия

Свят Преди 1 час

Той прекара два месеца в интензивно отделение и претърпя няколко операции

<p>Путин цели пълен контрол над Донбас</p>

Путин цели пълен контрол над Донбас - план за прекратяване на войната включва териториални отстъпки от Украйна

Свят Преди 1 час

Планът, представен на специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - по време на среща в Москва в сряда, предвижда Украйна да отстъпи източния регион Донбас

Арестуваха 21-годишен за нападение с нож в София

Арестуваха 21-годишен за нападение с нож в София

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на 2 август вечерта пред денонощен магазин

Снимката е илюстративна

Двама японски боксьори починаха от мозъчни травми в една и съща боксова гала

Свят Преди 1 час

Японската боксова комисия обяви, че всички мачове за титли на OPBF ще бъдат намалени от 12 на 10 рунда

След катастрофата на пътя Асеновград – Смолян: Жена е загинала, а трима са с опасност за живота

След катастрофата на пътя Асеновград – Смолян: Жена е загинала, а трима са с опасност за живота

България Преди 2 часа

По предварителна информация лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в друга кола

Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба

Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът е бил приет в болница близо до Монпелие, където е претърпял операция на гърба на 9 август

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Вижте имението на Анджелина Джоли, което тя ще продаде за 24 млн. долара (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Ето какво е състоянието на Фил Колинс

Edna.bg

Томова се изкачи с две позиции, но остана извън топ 100

Gong.bg

В Баку грабят билетите за реванша с Левски

Gong.bg

Мъж опита да задигне бус със стока от софийското летище (СНИМКИ)

Nova.bg

Транспортираха с въздушна линейка бебе с тежка черепно-мозъчна травма

Nova.bg