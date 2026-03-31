Свят

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

31 март 2026, 16:09
Ц ените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп, съобщи Deutsche Welle.

Дали неговите мита и войната в Иран няма да се окажат големи грешки?

Бургерите и бирата в бара на Крис Кемпбъл в Денвър, щата Колорадо, не са били толкова скъпи от 20 години насам, пише АРД. Германската обществена медия разказва, че той се опитал да задържи цените стабилни, което се оказва истинско предизвикателство. „Преглеждаме менюто ястие по ястие и се чудим какво бихме могли да направим, защото си давам сметка, че и клиентите ми страдат от растящите цени“, казва той.

Според Крис икономическата политика на републиканците – за намаляване на данъци и съкращаване на държавни разходи, е по-добра от тази на демократите. Затова той три пъти е гласувал за Доналд Тръмп. На последните избори той му се сторил най-малкото зло.

И избирателите на Тръмп се отвръщат от него

Крис Кемпбъл обаче е разочарован – смята, че Доналд Тръмп не е удържал най-решаващото си обещание „Америка на първо място“. Не само собственикът на бара мисли така, посочва АРД. Както става ясно от допитванията, все по-малко американци са доволни от управлението на президента. При това икономиката и миграцията бяха темите, с която Тръмп си гарантира гласовете на своите избиратели. А сега точно високите жизнени разходи в САЩ могат да се превърнат в негова ахилесова пета, прогнозира германската обществена медия.

През ноември в САЩ предстоят междинни избори, като техният изход може да ограничи властта на президента. А неговата политика несъмнено оказва влияние на резултатите.

Неспазеното обещание

Анализаторът Дезмънд Лахман от American Enterprise Institute се спира на връзките между политика и икономика. Това, че всичко ще поевтинее, е било обещание, което от гледна точка на Лахман не би могло да бъде спазено и от други президенти, пише АРД.

При Тръмп обаче има и специфичен проблем - той обеща точно това - тоест, прекалено много. Към това се добавя обстоятелството, че наложените от него мита се плащат – за разлика от обещаното – основно от американските фирми и потребители, както показват и проучванията. Именно републиканците на Тръмп бяха тези, които отказаха да удължат специалните държавни субсидии за здравното осигуряване. Освен това цените на бензина продължават да растат заради войната с Иран.

"Не искам да плащам за войните"

Растящите разходи за здравни осигуровки и цените на горивата са теми, които занимават особено и Обри Хикс от района на Денвър. „Не искам да плащам за войните“, казва жената пред АРД, която би предпочела нейните данъци да бъдат изразходвани за по-изгодно медицинско обслужване. Както споделя Хикс пред германската обществена медия, сега плаща с 30 процента повече, отколкото миналата година.

Здравното осигуряване в САЩ плаща в много случаи едва тогава, когато разходите за лечение надхвърлят 9600 долара годишно. Затова Хикс е трябвало да плати за предписана от лекар колоноскопия 4000 долара от джоба си. Тя не се чувства свързана политически с никоя партия и е разочарована както от републиканците, така и от демократите.

От гледна точка на изследователя Лахман темата за жизнените разходи ще е опасна за републиканците на междинните избори. Тръмп прави грешка, каквато бе допуснал и бившият президент Джо Байдън: да казва на хората, че живеят по-добре, отколкото те се чувстват в действителност.

Изборите в САЩ по традиция се решават от икономическата политика

Лахман не смята, че цените на бензина скоро ще се стабилизират – дори войната с Иран да приключи бързо. Защото там е разрушена твърде голяма част от енергийната инфраструктура. Според допитване на „Ройтерс“ само 29% от анкетираните американци поддържат икономическата политика на Тръмп – това е най-ниският показател от двата му мандата. АРД припомня, че в САЩ отдавна е валиден лозунгът - „Икономиката, глупако!“. Затова медията изтъква, че икономиката и този път ще е решаващ фактор за изборите.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Цени на горивата Разходи за живот Доналд Тръмп Американска икономика Политическо недоволство Мита Война с Иран Здравни осигуровки Междинни избори в САЩ Разочаровани избиратели
По темата

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

​Сините и Червените мерят сили в сблъсък на мисълта

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Според експерти животното е младо и случайно се е озовало в града

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Оригинална част от стълбището на Айфеловата кула от 1889 г. отива на търг в Париж на 21 май. Секцията от ковано желязо с височина 2,60 метра е част от историческото вито стълбище, а очакваната цена за ценния фрагмент надхвърля 50 000 евро

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

Комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Жените често не забелязват тези предупредителни знаци в началото на една връзка и по-късно дълбоко съжаляват за това

Авария остави без топла вода част от центъра на София

<p>Тръмп публикува видеоклип на мощна експлозия в Иран</p>

Използвани ли са "bunker-buster" бомби?

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Изтегли Radio ON за iOS, Android, Apple CarPlay и Android Auto

Джей Ди Ванс: НЛО всъщност са „демони“, летящи около Земята

„Когато чуя за свръхестествен феномен, това е мястото, към което се насочвам: християнското разбиране, че има много добро там навън, но има и зло. Мисля, че един от най-големите трикове на дявола е да убеди хората, че никога не е съществувал“, обяснява вицепрезидентът на САЩ

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Ким Кардашиян подхрани слуховете за романс с пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, след като се появи в Токио с ефектен състезателен гащеризон. Докато тя се забавляваше с децата си, Хамилтън бе в японската столица за предстоящото Гран При

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Най-малко шестима души са пострадали при иранска ракетна атака в района на Тел Авив, трима са загинали при въздушен удар в иранския град Занджан

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

<p>6 звезди, които бяха част от страховити секти</p>

От Бетани Джой Ленц до Хоакин Финикс, научете повече за преживяванията на тези звезди, живеещи в култове - и как са се измъкнали

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

Започнаха брачните игри на глухарите

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

78-годишният Арнолд Шварценегер с докторска степен

Синът на Йоанна Темелкова подкара колата от „Завръщане в бъдещето“

Ники Михайлов се сбогува с баща си с емоционално послание

Дани Боримиров си спомни за първата си среща с Боби Михайлов

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

