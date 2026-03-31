Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Ц ените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп, съобщи Deutsche Welle.

Дали неговите мита и войната в Иран няма да се окажат големи грешки?

Бургерите и бирата в бара на Крис Кемпбъл в Денвър, щата Колорадо, не са били толкова скъпи от 20 години насам, пише АРД. Германската обществена медия разказва, че той се опитал да задържи цените стабилни, което се оказва истинско предизвикателство. „Преглеждаме менюто ястие по ястие и се чудим какво бихме могли да направим, защото си давам сметка, че и клиентите ми страдат от растящите цени“, казва той.

Според Крис икономическата политика на републиканците – за намаляване на данъци и съкращаване на държавни разходи, е по-добра от тази на демократите. Затова той три пъти е гласувал за Доналд Тръмп. На последните избори той му се сторил най-малкото зло.

И избирателите на Тръмп се отвръщат от него

Крис Кемпбъл обаче е разочарован – смята, че Доналд Тръмп не е удържал най-решаващото си обещание „Америка на първо място“. Не само собственикът на бара мисли така, посочва АРД. Както става ясно от допитванията, все по-малко американци са доволни от управлението на президента. При това икономиката и миграцията бяха темите, с която Тръмп си гарантира гласовете на своите избиратели. А сега точно високите жизнени разходи в САЩ могат да се превърнат в негова ахилесова пета, прогнозира германската обществена медия.

През ноември в САЩ предстоят междинни избори, като техният изход може да ограничи властта на президента. А неговата политика несъмнено оказва влияние на резултатите.

Неспазеното обещание

Анализаторът Дезмънд Лахман от American Enterprise Institute се спира на връзките между политика и икономика. Това, че всичко ще поевтинее, е било обещание, което от гледна точка на Лахман не би могло да бъде спазено и от други президенти, пише АРД.

При Тръмп обаче има и специфичен проблем - той обеща точно това - тоест, прекалено много. Към това се добавя обстоятелството, че наложените от него мита се плащат – за разлика от обещаното – основно от американските фирми и потребители, както показват и проучванията. Именно републиканците на Тръмп бяха тези, които отказаха да удължат специалните държавни субсидии за здравното осигуряване. Освен това цените на бензина продължават да растат заради войната с Иран.

"Не искам да плащам за войните"

Растящите разходи за здравни осигуровки и цените на горивата са теми, които занимават особено и Обри Хикс от района на Денвър. „Не искам да плащам за войните“, казва жената пред АРД, която би предпочела нейните данъци да бъдат изразходвани за по-изгодно медицинско обслужване. Както споделя Хикс пред германската обществена медия, сега плаща с 30 процента повече, отколкото миналата година.

Здравното осигуряване в САЩ плаща в много случаи едва тогава, когато разходите за лечение надхвърлят 9600 долара годишно. Затова Хикс е трябвало да плати за предписана от лекар колоноскопия 4000 долара от джоба си. Тя не се чувства свързана политически с никоя партия и е разочарована както от републиканците, така и от демократите.

От гледна точка на изследователя Лахман темата за жизнените разходи ще е опасна за републиканците на междинните избори. Тръмп прави грешка, каквато бе допуснал и бившият президент Джо Байдън: да казва на хората, че живеят по-добре, отколкото те се чувстват в действителност.

Изборите в САЩ по традиция се решават от икономическата политика

Лахман не смята, че цените на бензина скоро ще се стабилизират – дори войната с Иран да приключи бързо. Защото там е разрушена твърде голяма част от енергийната инфраструктура. Според допитване на „Ройтерс“ само 29% от анкетираните американци поддържат икономическата политика на Тръмп – това е най-ниският показател от двата му мандата. АРД припомня, че в САЩ отдавна е валиден лозунгът - „Икономиката, глупако!“. Затова медията изтъква, че икономиката и този път ще е решаващ фактор за изборите.