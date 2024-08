И ман Халиф, една от боксьорките, замесени в центъра на спора за полова принадлежност на Олимпиадата, си гарантира медал на игрите в Париж. Това предаде Sky News.

Нейната победа на четвъртфинала дойде в момент, в който ръководителят на Международната боксова асоциация (МБА) защити решението си да забрани участието на Халиф и още един състезател на миналогодишното световно първенство заради това, че не са отговаряли на критериите на състезанието.

В интервю за Sky News Умар Кремлев, познат на Владимир Путин, определи ситуацията в Париж като "наистина ужасяваща" и попита: "Как може Международният олимпийски комитет да е прав?"

Твърди се, че МБА е замесена в предполагаема корупция. Sky News съобщава още, че асоциацията може да има връзки с Русия.

Халиф е на път да спечели поне бронзов медал благодарение на втора поредна победа в схватката при жените в категория до 66 кг срещу унгарката Анна Лука Хамори. Сега тя се класира за полуфинала във вторник, където дори да загуби, ще вземе медал.

Участието на Халиф и Лин Ю-тинг в Париж 2024 доведе до проверки, тъй като МБА преди това ги дисквалифицира след тестове за генетика на пола - въпреки че подробностите за тези тестове, къде са били проведени, кой ги е оценявал и дори какви са били, не са били публикувани от МБА.

Боксьорката Иман Халиф е печелила в "Купа Странджа"

Моментът също предизвика предупредителни знаци, тъй като Халиф беше дисквалифицирана три дни след като спечели мач срещу Азалия Аминева, непобедена досега руска състезателка. Дисквалификацията означаваше, че Аминева отново е на върха.

Сега шефът на МБА Умар Кремлев заяви, че тестовете са били извършени от медицински специалисти "по искане на състезателките".

“Тук МБА правим всичко прозрачно. Единственото нещо, което не можем да дадем е медицински документи. Като президент не мога да направя това - документите съдържат лични данни на хората, генетични данни", продължи той.

"Състезателките се съгласиха да се изследват и анализът показа, че имат силни гени", посочва Кремлев.

Освен това Кремлев взе на прицел МОК и заяви, че той "унищожава женския спорт".

"Тъжно е, когато крещим пред целия свят, че сме за равенство между половете, за защита на жените, а после унищожават женския спорт. Не трябва да позволяваме това да се случва. Ако сега си мълчим, по-късно това ще се превърне в нещо нормално", каза той.

"Ето защо отношенията ни с МОК се влошават - защото те не защитават спортистите, а ние ги подкрепяме", коментира Кремлев.

