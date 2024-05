П редседателят на Европейския съвет Шарл Мишел призова Скопие да спазва международните споразумения.

"Много е разочароващо, че новият президент на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова не използва конституционното име на държавата на церемонията по полагане на клетва", написа Мишел в социалната мрежа X.

Congratulations to the new President of North Macedonia, Gordana Siljanovska-Davkova.



I look forward to working with you on advancing 🇲🇰 path towards the EU, through implementation of reforms and commitments.



The future of North Macedonia & the Western Balkans is in 🇪🇺.…