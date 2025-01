Себастиан Курц не иска да се връща на канцлерския пост в Австрия

Б ившият канцлер на Германия Себастиан Курц не е заинтересован от връщането си на канцлерския пост сега, предаде ДПА, като се позова на източник от обкръжението на Курц.

Former Austrian chancellor Sebastian Kurz is not interested in returning to the role following the departure of the incumbent chancellor, a source within Kurz's entourage tells dpa https://t.co/0tAqRBeAh0