Австрийският канцлер се оттегля от поста си

А встрийският канцлер Карл Нехамер заяви, че ще се оттегли от поста си в близките дни, след като прекрати коалиционните преговори със социалдемократите.

Нехамер прие мандата за съставяне на правителство в Австрия

„След прекратяването на коалиционните преговори ще направя следното. През следващите дни ще се оттегля както от поста на канцлер, така и от поста на председател на Народната партия и ще дам възможност за организиран преход“, написа Нехамер в социалната мрежа X.

Изненадващият ход идва само ден, след като Австрийската либерална партия се оттегли от трипартийните коалиционни преговори за съставяне на центристко правителство. Целта беше да се отстрани крайнодясната Партия на свободата (FPOe), която спечели националните избори на 29 септември.

Политически пъзел: Австрия навлиза в непознати води

FPOe спечели 28,8% от гласовете, но не успя да намери партньори за съставяне на национално правителство.

Консервативната Народна партия на Нехамер (OeVP) остана втора с 26,3%, а лявоцентристките социалдемократи (SPOe) спечелиха 21,1%.

Това накара Нехамер да започне преговори с SPOe и либералната партия NEOS за съставяне на правителство, което да изключи крайната десница, но тези тристранни преговори се провалиха.

Останалите две центристки партии обещаха да продължат работата си.

