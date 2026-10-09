Кремъл се съгласи с Рубио, че няма видими перспективи за дипломатическо решение в Украйна

Москва се съгласи със САЩ, че засега няма ясни перспективи за дипломатическо уреждане на войната в Украйна.

Зеленски отхвърли тази оценка.

Кремъл настоява за цялостно мирно споразумение, Песков заяви, че Москва търси решение, което да гарантира устойчив мир за десетилетия.

Rubio says diplomatic negotiations to end war in Ukraine are "proving elusive" https://t.co/SQSm6ZMSxb — Європейська правда / European Pravda (@EuropeanPravda) October 8, 2026

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви тази вечер, че Русия е съгласна с оценката на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че в момента не се виждат никакви перспективи за дипломатическо уреждане на конфликта в Украйна, предаде ТАСС.

Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че войната на Русия срещу Украйна се е оказала в опасна патова ситуация и че Вашингтон ще продължи да се стреми да съдействат за постигане на споразумение за прекратяване на конфликта.

„Да, съгласни сме с него“, заяви Песков, цитиран от ТАСС, коментирайки въпроса в кулоарите на среща на лидерите на бившите съветски републики в Туркменистан.

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Същевременно той припомни, че задачата на дипломатите е да намерят начини за постигане на мир и допълни, че Москва се застъпва за цялостно уреждане на ситуацията в Украйна, а не за решение на части.

„Ние не сме привърженици на решение на части. Подкрепяме цялостно решение, което ще проправи пътя към устойчиво уреждане, траещо много, много години – десетилетия наред“, заяви Песков. Според него враждебните изявления на украинския президент Володимир Зеленски демонстрират нежеланието на Украйна да поеме по пътя към мира.

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Самият Зеленски заяви по въпроса, цитиран от ДПА, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната не са стигнали до задънена улица, като по този начин отхвърли оценката на Рубио.

„Не сме в дипломатическа задънена улица“, заяви Зеленски на пресконференция с британския външен министър Ед Милибанд.

Украинският президент призова за по-строги санкции, които да парализират руската икономика и да спрат производството на оръжие, като изтъкна, че засилването на натиска върху Москва би могло да спомогне за началото на преговори.