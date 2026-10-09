Украински атаки поразиха три руски области, руски удари взеха жертви в Украйна

Украински дронове предизвикаха пожар в завод в Тверска област.

При украински атаки в Белгородска и Калужка област са загинали двама души.

Руски удари по украинските градове Запорожие и Ивано-Франкивск отнеха живота на двама души и раниха седем.

Какво става в Днепропетровска област, загинал и ранено дете

Украинска атака с дронове предизвика пожар в завод в селището Редкино в руската Тверска област, съобщи областният губернатор Виталий Корольов, като допълни, че пламъците вече са потушени, предаде Ройтерс.

Друго украинско нападение отне живота на двама души и рани четирима, сред които и дете в пограничната Белгородска област, съобщи ТАСС, като се позова на местните власти.

При украинска атака с дронове в централната Калужка област също бяха ранени девет души.

При руска бомбардировка в източния украински град Запорожие загина човек, а други седем бяха ранени, включително дете, съобщи регионалният областен управител Иван Федоров в приложението Телеграм.

При руски въздушен удар в западния украински град Ивано-Франкивск загина 67-годишен мъж и избухна пожар след падането на отломки от свален дрон, заяви управителят на областната администрация Светлана Онишчук, цитирана от Укринформ.

Областният управител предупреди по-рано, че руските въоръжени сили атакуват Закарпатска област, а силите за противовъздушна отбрана са приведени в готовност.