След САЩ и Израел удари Фордо

И ранският ядрен обект Фордо е бил ударен отново, този път от израелска атака, съобщава „Скай Нюз“ (Sky News), позовавайки се на информация от ирански медии.

Обектът, построен в планина, беше цел на американски бомби за унищожаване на бункери.

Говорител на Щаба за управление на кризи в провинция Кум заяви пред информационна агенция Tasnim, че Фордо е бил ударен отново. Израелските медии съобщават, че военните са атакували път за достъп до ядрения обект.

🚨 BREAKING:



The road leading to Iran’s Fordow nuclear facility was targeted in the recent strike — not the facility itself, according to Israel's Channel 12. pic.twitter.com/2iDwndCmTV