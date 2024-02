ООН призова да се попречи на нова ескалация на напрежението в Близкия изток (СНИМКИ/ВИДЕО)

В исокопоставена представителка на ООН призова всички страни да попречат на нова ескалация на напрежението в Близкия изток. Призивът бе отправен на заседание на Съвета за сигурност на ООН, по време на което Китай и Русия обвиниха САЩ, че наливат масло в огъня, предаде Франс прес.

"Призовавам Съвета да продължи да сътрудничи активно с всички страни, за да избегне ново влошаване на напреженията и нова ескалация, които подкопават мира и регионалната сигурност", заяви Розмари Дикарло, заместник-генерален секретар на ООН по политическите въпроси. Заседанието, на което тя отправи призива, беше посветено на американските удари по цели в Ирак и Сирия, нанесени в петък вечер.

"Повтарям призива на генералния секретар към всички страни да се отдръпнат от пропастта и да вземат предвид непоносимата човешка и икономическата цена на един евентуален регионален конфлик", заяви Дикарло.

На заседанието няколко страни изразиха безпокойство, без да обвиняват директно САЩ. Дикарло също не визира конкретно някоя държава.

"Ясно е, че ударите на САЩ са специално и нарочно предназначени да подкладят конфликта с цел да запазят тяхната доминираща позиция в света", заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя по време на заседанието, свикано по искане на неговата страна.

"Американските действия вероятно ще влошат порочния кръг на принципа "око за око" в Близкия изток", предупреди постоянният представител на Китай Цзюн Чжан, който обвини американците, че са нарушили териториалната цялост на Сирия и Ирак. Подобна позиция изрази и постоянният представител на Алжир Амар Бенджама.

Заместник-постоянният представител на САЩ Робърт Ууд пък заяви, че е ставало дума за необходими и пропорционални действия при упражняване на правото на самозащита.

"САЩ нямат никакво желание за повече конфликти в региона, в който ние работим активно за възпирането и намаляването на интензитета на конфликта в Газа. Ние не търсим директен конфликт с Иран", увери той и призова Съвета да упражни натиск върху Техеран, за да спрат атаките на неговите проксита в региона.

САЩ нанесоха в петък удари по 85 цели в Сирия и Ирак, като взеха под прицел иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция и проринаски групи. Ударите бяха в отговор на удар с дрон по американска база в Йордания на 28 януари, при което загинаха трима американски военнослужещи. В американските ответни удари загинаха най-малко 45 души.

Постоянният представител на Иран в ООН Амир Сайед Иравани заяви, че "Иран никога не е искал този конфликт да се разпростре в региона. Но ако Иран е застрашен, атакуван или подложен на агресия, то той няма да се поколебае да упражни вроденото си право да отговори твърдо по силата на международното право и на устава на ООН".

