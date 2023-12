"Автентично" съдържание: Конфликтът между Израел и Газа в TikTok и X

М лади или стари. TikTok или X. Произраелски или пропалестински. Вашите канали в социалните мрежи са уникални. Възможно ли е клиповете в социалните медии да определят начина, по който гледате на войната между Израел и Газа?

Когато отворя канала си в TikTok, два видеоклипа се пускат един след друг. Първият показва четирима израелски войници, които танцуват с оръжия на фона на синьо небе. Вторият е на млада жена, която говори от спалнята си, с ясно изразена пропалестинска позиция. Това посочва Мариана Спринг, кореспондент на BBC за дезинформацията и социални медии.

Алгоритъмът на TikTok ще определи, какъв вид видеоклипове ще видя и ще ми препоръча подобно съдържание въз основа на това, кой от двата видеоклипа гледам до края, пише Спринг.

Алгоритмите работят по подобен начин и за други платформи. Това означава, че някои потребители са насочвани към все по-разделящо съдържание, което само затвърждава съществуващите им възгледи и пристрастия, казва кореспондентът на BBC. Разговорите в социалните медии могат да формират общественото мнение и да нормализират реториката, която се разпространява офлайн, по време на протести и военни действия, смята Спринг. Това се отнася и за Обединеното кралство, където социалните медии са насърчили много хора, които обикновено не са политически активни, да предприемат протестни действия, посочва тя.

Депутатът от Либерално-демократическата партия Лейла Моран, чиято майка е от Палестина, разказва, че тя и други политици получават "огромен наплив" от съобщения, включително от млади хора, които призовават за прекратяване на огъня. Изглежда те са били вдъхновени да действат заради "видеоклипове от TikTok и Instagram, които се споделят по WhatsApp", посочва Моран. "Масово хората не се доверяват на онова, което виждат в социалните мрежи. Те очакват, че съдържанието е дезинформация", казва депутатът от Оксфорд Уест и Абингдън.

Депутатът консерватор Андрю Пърси, заместник-председател на групата на консерваторите "приятели на Израел", казва, че войната е "предизвикала по-малко ангажираност и комуникация от страна на жителите" в неговия избирателен район, отколкото други въпроси. "Голяма част от съдържанието, което се споделя, е проблематично антисемитско. Това е бил реален проблем много преди този конфликт - и този път социалните медии направиха така, че това да се случи с голяма скорост", казва той.

Контрасти в TikTok

И така, какво получава най-голяма популярност в TikTok?

Моето потребителско преживяване в TikTok е постоянно прекъсвана от видеоклипове, които са категорично произраелски или пропалестински - като противоположните страни често критикуват съдържанието си. И именно пропалестинското съдържание изглежда се оказва по-популярно сред потребителите от поколението Z - хората, родени между 1997 и 2021 г. Това посочва Мариана Спринг.

Видеоклиповете в TikTok, използващи хаштага "istandwithisrael", са събрали повече от 240 милиона гледания, в сравнение с повече от 870 милиона гледания на видеоклипове, използващи термина "istandwithpalestine". Много от тези видеоклипове са публикувани, след като “Хамас” - обявена за терористична група от правителството на Обединеното кралство и други държави - нападна Израел на 7 октомври, но някои са публикувани и преди това, съобщава кореспондентът на BBC.

Как изглежда най-популярното съдържание, подкрепящо двете страни?

Например видеоклиповете от блогъри на място в Газа - и пропалестински потребители, които коментират войната между Израел и Газа от домовете си - предизвикват положителна реакция сред по-младите потребители. В същото време войниците от Израелските сили се опитват да създадат вирусно съдържание, което да се превърне в тенденция в TikTok.

Остават въпросителни доколко всяка от страните - израелското правителство или “Хамас”, която управлява Газа - участва в насърчаването или насочването на неофициалното съдържание.

Език на омразата и разделение

Проследих няколко популярни създатели на съдържание в TikTok, за да изследвам разделението. Един от профилите, които проучих беше на израелски войник на име Даниел, пише Мариана Спринг.

Неговият най-популярен видеоклип, с 2,1 милиона гледания, показва как той и трима други войници - които в момента служат във въоръжените сили - танцуват с оръжия няколко дни след атаките на 7 октомври, обяснява тя. Оттогава насам видеоклиповете му имат по-малко гледания - по над 10 000, но нищо общо с първоначалните 2 милиона. Може да е трудно да се предвиди, кога даден видеоклип ще стане популярен в TikTok, посочва Спринг.

Постоянното намаляване на броя на гледанията може да означава, че потребителите не са толкова възприемчиви към тези видеоклипове, колкото преди - особено с развитието на насилието в Газа - и в резултат на това такива видеоклипове не се препоръчват толкова широко, смята журналистът.

Струва си също така да се отбележи, че големият брой гледания не е задължително да е свързан и с положителна нагласа към Израел или Газа. Видеоклиповете могат да бъдат споделяни и широко критикувани. Потребителите на TikTok често популяризират публикациите си - когато ги публикуват повторно, посочва кореспондентът на BBC.

Забелязах, че това се случва с част от съдържанието на Даниел. Както в повторно публикуваните видеоклипове, така и в коментарите под собствените публикации на Даниел, хората предполагаха, че съдържанието му с танци е неуважително към цивилните, убивани в Газа, изказва наблюденията си Спринг.

Потребителите коментират, че видеата на Даниел са "безсрамни".

“Даниел ми каза, че реакцията към съдържанието му е била разделена на "подкрепящи потребители" и на такива, които споделят омраза и понякога антисемитски обиди. Оскърбителните забележки към неговите видеоклипове и други публикации за Израел включват коментари от акаунти, подкрепящи “Хамас”, които невярно твърдят, че заложниците, взети на 7 октомври, всъщност са били платени актьори или са били убити от израелските сили”, обяснява Спринг. "Не приемам лично омразата, защото, първо, не съм направил нищо лошо и второ, хората по света са толкова отдадени на това да мразят Израел, така че няма значение, какво е съдържанието ми", казва Даниел, цитиран от Спринг.

По време на неотдавнашна среща с ръководството на TikTok комедийният актьор Саша Коен обвини сайта, че е "създал най-голямото антисемитско движение след нацистите". Той не е единствената еврейска знаменитост, изразила загриженост след атаките от 7 октомври, съобщава BBC.

"Нашият алгоритъм не "взема страна" и има строги мерки за предотвратяване на манипулации". Това посочва ръководството на TikTok в съобщение, публикувано в официалния блог на мрежата.

Компанията за социални медии също така посочва, че от 7 октомври до 17 ноември е премахнала повече от 1,1 млн. Видеоклипа, обвързани с конфликта заради нарушаване на правилата - включително съдържание, популяризиращо “Хамас”, реч на омразата, тероризъм и дезинформация. Нейните насоки за общността забраняват "съдържание, което насърчава ислямофобия или антисемитизъм", срещу което TikTok казва, че предприема действия.

Когато разглеждам пропалестинско съдържание, видеоклиповете на някои потребители имат различен стил, обяснява Мариана Спринг.

Ариана, която споделя видеоклипове за войната от дома си в САЩ, често записва съдържание в спалнята си. Тя изказва мнението си за свързани с войната публикации на известни личности или за снимки, идващи от Газа, пише кореспондентът на BBC. "Когато за първи път започнах да публикувам за Палестина, броят на публикациите ми намаля. Загубих много последователи", обяснява Ариана, описвайки критиките от страна на потребители, подкрепящи Израел. “Тя започна да получава повече внимание в TikTok, когато започна да публикува повече за това, което според нея е израелска пропаганда”, разказва Спринг. "Хората започнаха да ме откриват и така броят на последователите ми започна да се повишава", казва Ариана, цитирана от кореспондентът на BBC. Ариана казва, че е "получила много подкрепа" онлайн, особено от хора, които "са почувствали, че не могат да се доверят на традиционните медии".

“Тя се е сблъскала и с ислямофобска омраза, не само в TikTok - но и в Instagram и други социални медийни платформи”, пише Спринг.

И Даниел, и Ариана твърдят, че съдържанието им не е спонсорирано от политически лица или други групи, посочва BBC.

“Писмото на Осама бин Ладен”

Когато на потребителите се пробутва все повече съдържание, което потвърждава определен наратив, става по-лесно да се разбере как по-крайните идеи могат да започнат да набират популярност.

Това се случи наскоро в TikTok, когато няколко потребители от поколението Z започнаха да популяризират "Писмото до Америка" на Осама бин Ладен от 2002 г. - което той написа като оправдание за терористичните атаки от 11 септември, при които в САЩ загинаха 3000 души.

