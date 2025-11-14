"Хаотична и брутална": САЩ принудиха белгийски генерал да напусне след критични оценки за Тръмп

Б елгийско военно аташе във Вашингтон е бил принуден да напусне САЩ заради открита критика към президента Доналд Тръмп, съобщиха издания в Белгия. Отбелязва се, че САЩ са оказали натиск генералът да си тръгне в срок от няколко седмици.

Уточнява се, че белгийският военен е определил политиката на Тръмп като "хаотична и непредсказуема" в статия за месечното белгийско издание "Военен преглед". Статията вече не е достъпна онлайн, но в сводка за съдържанието на броя е цитирана неговата оценка, че първите шест месеца от втория президентски мандат на Тръмп са били "брутални" и са белязали нова страница в международните отношения. Генералът е добавил, че му е трудно да прецени дали това се дължи на добре обмислена стратегия, или на политика "ден за ден" и стремеж на президента да стои начело на новинарския поток с присъствие по първите страници.

Belgisch militair attaché stapt op na uitspraken over "chaos" onder Trump

Duidelijk incompetent voor zijn functie, zo zijn er nog bij Defensie, vooral benoemd door Ludivine Dedonder (PS) 😳 pic.twitter.com/FEy8BWyDzm — Van Wellen (@Stophetfakenews) November 13, 2025

Според белгийските медии обкръжението на военния министър на САЩ Пийт Хегсет е пряко заето с решенията по този случай.

Тръмп нарече „проклет идиот” командващия армията на САЩ

Въпреки този инцидент САЩ и Белгия запазват добро военно сътрудничество и в последните часове бе съобщено, че от Вашингтон е постъпило предложение за осигуряване на подкрепа в борбата с дронове. В последния месец белгийски военни бази и няколко летища бяха сред засегнатите от навлизане на дронове, а Германия, Франция и Великобритания осигуриха помощ за ограничаване на последиците.