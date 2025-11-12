Тръмп написа писмо до президента на Израел с молба да помилва Нетаняху

А мериканският президент Доналд Тръмп написа писмо до своя израелски колега Исаак Херцог с молба да помилва премиера Бенямин Нетаняху, който е подсъдим в страната си за корупция, съобщи кабинетът на президента.

Тръмп: Трябва да се прекрати съдебното дело срещу Биби Нетаняху

Херцог е получил „тази сутрин“ писмо „от американския президент Доналд Тръмп, в което го приканва да обмисли помилването“ на Нетаняху, се посочва в съобщение на президентската канцелария, цитирано от АФП.

В него се уточнява, че „всяко лице, което желае да получи президентско помилване, трябва да подаде официално заявление“.

Тръмп посрещна Нетаняху в Белия дом

Нетаняху е преследван в страната си за корупция и редовно е разпитван в рамките на най-малко три съдебни процедури.

По време на реч пред израелския парламент на 13 октомври Тръмп вече беше предложил да му бъде дадена амнистия.