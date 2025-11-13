Диабетът и затлъстяването стават проблем за влизане в САЩ, Тръмп затяга визите

Н ова директива на администрацията на президента Доналд Тръмп може да направи по-трудно за чужденците да посещават или да живеят в САЩ, ако имат определени здравословни състояния, като диабет или затлъстяване, или нямат достатъчно финансови средства и активи, за да се издържат сами.

Насоките, издадени миналата седмица в документ на Държавния департамент, получен от Асошиейтед прес (Associated Press), инструктират

посолствата и консулствата да проверяват изчерпателно кандидатите за визи, за да се уверят, че няма да им се налага да разчитат на държавни помощи след пристигането си в САЩ.

Експерти коментират, че това може допълнително да ограничи кръга от хора, които могат да влизат в страната, в момент, когато републиканската администрация вече затяга имиграционните правила.

Директивата показва как администрацията на Тръмп тълкува понятието „обществена тежест“ – термин в имиграционното законодателство, според който чужденци могат да получат откази при влизане или при получаване на постоянен статут, ако е вероятно да се възползват от държавни ресурси, като помощи в брой или храна.

Въпреки че федералният закон вече изисква кандидатите за постоянно пребиваване да докажат, че няма да бъдат „обществена тежест“, Тръмп още в първия си мандат разшири обхвата на програмите за помощи, които могат да дисквалифицират кандидатите, а новите указания отиват още по-далеч.

„Това може да доведе до значително стесняване на имиграцията“,

коментира Джулия Гелат, заместник-директор на програмата за имиграционна политика в Migration Policy Institute. „Администрацията на Тръмп се опитва да се върне към политиките от първия си мандат, свързани с понятието „обществена тежест“.

Новата директива разширява здравните изисквания

От завръщането си в Белия дом през януари, Тръмп налага широкомащабни ограничения върху имиграцията, включително и спрямо хора, които вече живеят в страната. Според експерти, новите указания могат да намалят броя на издаваните имигрантски и неимигрантски визи, като диспропорционално засегнат по-възрастни хора и кандидати с по-ниски доходи.

Вътрешните указания са изпратени от щаба на Държавния департамент до всички посолства и консулства на САЩ по света.

„Администрацията на Тръмп поставя интересите на американския народ на първо място“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот. „Това включва политики, които гарантират, че имиграционната ни система няма да бъде бреме за американските данъкоплатци“.

По-строги медицински и финансови проверки

Имигрантите, които кандидатстват за влизане в САЩ, вече преминават медицински преглед, извършен от одобрен лекар към американското посолство. Те се проверяват за заразни болести (като туберкулоза) и трябва да разкрият история на употреба на алкохол, наркотици, психични заболявания или прояви на насилие. Също така се изискват множество ваксинации.

Новата директива разширява тези изисквания и нарежда по-подробна оценка на кандидатите за визи въз основа на възраст, здравословно състояние, семейно положение, финанси, образование, умения и евентуално минало използване на държавни помощи.

Освен това указанието позволява оценка на владеенето на английски език, включително чрез провеждане на интервюта на английски.

Заболявания, които може да доведат до отказ на виза

Сред медицинските състояния, които могат да дисквалифицират кандидатите, са: хронични заболявания, затлъстяване, високо кръвно налягане, сърдечно-съдови, метаболитни и неврологични болести, депресия, тревожност и други психични разстройства, които могат да изискват „грижи на стойност стотици хиляди долари“, според документа.

Освен това консулските служители трябва да изискват доказателства за финансовото състояние на кандидатите – банкови документи, налични средства, инвестиции, доверителни фондове и пенсионни сметки.

Експертите: това може да засегне и законно пребиваващи семейства

Въпреки че насоките се отнасят основно за хора извън САЩ или за онези, които подновяват визите си, експерти предупреждават, че те могат да засегнат и членове на семейства на вече живеещи законно имигранти, които искат да ги посетят или да се присъединят към тях.

Адриана Кадена, изпълнителен директор на организацията Protecting Immigrant Families, заяви, че политиката е „опасна“ и вреди на имигрантските семейства, живеещи легално в САЩ. „Широкият ѝ обхват и липсата на прозрачност пораждат объркване и страх, които възпират законно пребиваващи имигранти и американски граждани от търсене на помощ, на която имат право по закон“, каза Кадена.

Според американски служители, запознати с новите указания, промените се отнасят само до имигрантски визи, а не до неимигрантските визи тип B-2, които се издават за краткосрочни посещения и медицински пътувания.

Имиграционният адвокат Стивън Хелър отбелязва, че указанията дават голяма свобода на консулските служители как да ги прилагат, но представляват смяна в посланието – от благосклонен подход към кандидатите към търсене на причини за отказ. „Новите насоки са въпрос на послание“, казва Хелър. „На служителите се дава зелена светлина да използват „всичките обстоятелства“ като меч, а не като щит“.