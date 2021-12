Тръмп нарече „проклет идиот” командващия армията на САЩ

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа по особено груб начин за генерал Марк Мили, най-високопоставеният американски военен офицер, заемащ длъжността председател на Обединения комитет на началник-щабовете и главен военен съветник на президента, министъра на отбраната и Съвета за национална сигурност.

Тръмп нарече главния американски генерал "проклет идиот" заради изтеглянето на войските от Афганистан, пише в. Express.

Donald Trump blasts US top general as ‘a f***ing idiot’ over Afghanistan withdrawal https://t.co/9DBWv5kFpC pic.twitter.com/mEjXAwBIDE