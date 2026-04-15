Свят

Лавров: Русия и Китай са стабилизатор в свят, който не иска турбуленции

Руският външен министър Сергей Лавров се срещна с президента на Китай Си Цзинпин в столицата Пекин

15 април 2026, 07:51
Сергей Лавров и Си Цзинпин   
Източник: БТА/AP

О тношенията между Русия и Китай играят стабилизираща роля в международните дела и имат все по-голямо значение за преобладаващата част от света, заяви руският външен министър Сергей Лавров на среща с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, цитиран от ТАСС. 

„Отношенията между Русия и Китай играят ролята на стабилизатор в международните дела. Тяхното значение се засилва все повече и повече за останалия свят, за преобладаващата част от света, която не иска проблеми и турболеции, а спокойни условия за устойчиво развитие“, подчерта руският дипломат. 

Лавров отбеляза, че чрез своето сътрудничество руският държавен глава Владимир Путин и китайският президент Си Цзинпин „демонстрират високата устойчивост към сътресенията, които са обхванали съвременния свят, както в икономически, така и в геополитически план и за съжаление тези противоречия все повече придобиват военно измерение“. 

Освен това Лавров информира Си за срещата си с китайския външен министър Ван И и по-конкретно за обсъжданата подготовка за визита на Путин в Китай. 

Източник: БТА/Николай Велев    
Русия и Китай Сергей Лавров Си Цзинпин Международни отношения Стабилизираща роля Сътрудничество Владимир Путин Геополитика Визита в Китай Устойчиво развитие
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

