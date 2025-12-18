Свят

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

Според САУТКОМ четиримата души са убити при "летален кинетичен удар"

18 декември 2025, 09:23
САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти
А мериканската армия съобщи, че е нанесла удар по лодка, използвана за наркотрафик, в международни води в източната част на Тихия океан. Убити са четирима души, съобщиха агенциите.

Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ) написа в социалната мрежа "Екс", че плавателният съд се е движел "по познат маршрут за наркотрафик в Източния Пасифик и е извършвал наркотрафикантска дейност". Данните не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

Според САУТКОМ четиримата души са убити при "летален кинетичен удар". Военните разпространиха кратък видеозапис, за който посочиха, че показва атаката. Първо се виждат кадри от въздуха на самия удар, а след това и на горящия съд.

От септември силите на САЩ многократно атакуваха съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан, за които съобщиха, че пренасят наркотици и че са ударени въз основа на разузнавателни сведения. Военните не са показали публично доказателства в подкрепа на твърденията си.

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

По оценки на американски медии при операциите дотук са убити над 90 души. Правителството на САЩ определя ликвидираните лица като наркотрафиканти и "терористи", но тези акции предизвикаха остри критики.

Правозащитни експерти от ООН казаха, че тези операции може да нарушават международното право, и определиха тези убийства като незаконни екзекуции без съд и присъда.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
