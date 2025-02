САЩ: Ликвидирахме висш представител на "Ал Каида"

С АЩ са ликвидирали висш представител на сирийския клон на "Ал Каида" – "Хурас ад Дин", предадоха световните агенции.

Централното командване на САЩ в Близкия изток поясни в „Екс“, че е взело под прицел и убило в събота в северозападната част на Сирия високопоставен представител, отговарящ за финансите и логистиката на терористичната организация „Хурас ад Дин“. Самоличността на убития не се съобщава.

US says it killed senior al-Qaeda affiliate official in Syria

