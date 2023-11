САЩ издирват с дронове заложници в Газа

С АЩ използва дронове за наблюдение над ивицата Газа в търсене на заложниците, похитени от „Хамас“ на 7 октомври, когато палестинската въоръжена групировка нападна Израел, казаха двама американски служители, цитирани от Ройтерс.

Служителите, пожелали анонимност, казаха, че САЩ използват дронове над Газа за събиране на разузнавателна информация, за да подпомогнат усилията за откриване на заложници. Един от служители казаха, че полетите с дрон са извършвани повече от седмица.

По американски данни 10 американци остават в неизвестност и може да са сред повече от общо 200 души, взети като заложници и отведени в Газа. Смята се, че пленниците са държани в обширната мрежа от тунели

на Хамас.

Израелските сили вчера обкръжиха град Газа – главният град в ивицата Газа – при тяхното нападение срещу „Хамас“, който устояваше с внезапни удари и оттегляне в подземните тунели.

Градът в северната част на Газа се превърна във център на атаката за Израел, който се закле да унищожи командната структура на ислямистката групировка и каза на цивилните да бягат към южната част на територията.

